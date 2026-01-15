Η 16χρονη Λόρα, όπως καταγράφηκε και σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο, κάθε φορά που εμφανίζεται, φαίνεται πως καταβάλλει προσπάθειες να κρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Φοράει κουκούλα και καπέλο και έχει το κεφάλι της ελαφρώς σκυμμένο.

Οι ελληνικές αρχές έχουν επιστρατεύσει ειδικό μηχανισμό που μπορεί να εντοπίσει το κινητό της τηλέφωνο. Η 16χρονη σχεδίαζε τη φυγή της εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, και μάλιστα για να εξασφαλίσει κάποια χρήματα πουλούσε διάφορα προσωπικά της αντικείμενα.

Διαβάστε τι αποκαλύπτει φίλη της σε βίντεο του STAR. «Προσπαθούσε πάρα πολύ να βρει τρόπους να βγάλει λεφτά. Είχε πει διάφορες δικαιολογίες, όπως ότι ήθελε να αγοράσει ένα τάμπλετ ή ότι ήθελε να αγοράσει παπούτσια, αλλά ποτέ δεν αγόρασε τίποτα. Γενικώς πουλούσε πράγματα. Οι γονείς δεν ήθελαν να βγάζει πολλά λεφτά. Για τον πατέρα της έλεγε ότι ήταν αυστηρός και δεν την άφηνε να κάνει διάφορα αυτονόητα πράγματα, να πάει βόλτα στην πόλη».

Πολλά είναι ακόμη τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας που τα τελευταία τρία χρόνια ζούσε με την οικογένειά της στην Πάτρα. Το κορίτσι αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου που έφτασε στην Αθήνα και όλες αυτές τις ημέρες γίνονται προσπάθειες εντοπισμού της.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το STAR καταγράφεται η Λόρα την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, λίγο μετά την άφιξή της στην Αθήνα. Η ανήλικη μπαίνει σε μίνι μάρκετ στο Γουδί, σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο Παίδων.

Το μήνυμα στη Λόρα από το «Χαμόγελο του Παιδιού» Οι γονείς της Λόρας παραμένουν στην Πάτρα. Η μητέρα της ήρθε στην Αθήνα για λίγες ώρες με σκοπό να ψάξει το παιδί της, αλλά επέστρεψε στην Πάτρα. «Είμαστε εδώ για σένα» είναι το μήνυμα στη Λόρα από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στα ελληνικά και τα γερμανικά.