Η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα φέρεται να μην είχε καλές σχέσεις με τον πατέρα της και να κακοποιούνταν, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου φέρεται να διαδραματίστηκε ένα έντονο επεισόδιο στο σπίτι της, με αποτέλεσμα η ανήλικη να αρχίσει να οργανώνει την εξαφάνισή της, αλλά και να προτρέπει τη μητέρα της να την ακολουθήσει.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Live News πως η οικογένεια κατέθεσε στην αστυνομία τότε, με τον πατέρα να υποστηρίζει ότι φοβάται μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η επιμέλεια είχε αφαιρεθεί για μερικές μέρες από τον πατέρα, το διάστημα που η οικογένεια έμενε στη Γερμανία.

Τότε, η 16χρονη είχε μείνει σε δομή, έπειτα από καταγγελία γείτονα που ανέφερε πως το παιδί κακοποιούνταν λεκτικά από τον πατέρα του.

«Πουλούσε πράγματά της, μάζευε χρήματα»

Φίλη της μαθήτριας είχε δηλώσει σχετικά ότι η 16χρονη σχεδίαζε εδώ και καιρό να φύγει, σε βαθμό που μάζευε χρήματα με όποιον τρόπο μπορούσε, ακόμη και πουλώντας προσωπικά της αντικείμενα.

«Πάντα μάζευε (χρήματα). Προσπαθούσε να πουλήσει πάρα πολλά, ό,τι είχε. Μου έλεγε και μένα αν μπορώ να βοηθήσω αλλά εγώ δεν ήθελα. (Έλεγε) για τον πατέρα της ότι δεν της συμπεριφέρεται καλά και ότι έχει πολλά προβλήματα. Ότι είναι αυστηρός. Πολλές φορές μου έλεγε ότι “δεν μπορώ άλλο”. Γενικά ήξερα ότι πιεζόταν πάρα πολύ. Χρόνια τώρα», είχε δηλώσει η φίλη της εξαφανισμένης μαθήτριας.

«Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Δεν έχω ιδέα με ποιον ή πού μπορεί να έχει πάει. Εγώ τελευταία φορά που μίλησα μαζί της ήταν που με ρώτησε ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Μου είχε στείλει μήνυμα στις 27 Δεκεμβρίου ότι ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία και της είχα πει 8 Ιανουαρίου και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».