Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Πέμπτη 8/1 από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Λόρα θεωρείται πιθανό να έχει φύγει από τη χώρα με πλαστό διαβατήριο με τη φωτογραφία της μητέρας της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 19/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η 16χρονη εκτιμάται πως διέφυγε στο εξωτερικό, πιθανότατα στη Γερμανία καθώς όπως κατέθεσε η μητέρα της, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριό της, ενώ τονίζεται η έντονη ομοιότητα μητέρας-κόρης που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαφυγή της.

Ως προς τον τρόπο διαφυγής, θεωρείται πιθανότερο να έγινε οδικώς.

Οι Αρχές εκτιμούν πως η Λόρα σχεδίαζε τη φυγή της τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια, πουλώντας πλεκτά και κοσμήματα για να συγκεντρώσει χρήματα.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να εντοπίσουν κοινές κλήσεις στα σημεία όπου εντοπίστηκε η Λόρα.

Οι αποκαλύψεις από συμμαθήτρια της Λόρας

Ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η μαρτυρία συμμαθήτριας της Λόρας, η οποία ανέφερε ότι η 16χρονη ρωτούσε για την πιθανότητα εγκυμοσύνης και εξέφραζε επιθυμία για αυτοτραυματισμό, γεγονός το οποίο οδήγησε και στην αλλαγή σχολείου.

Με το γεγονός αυτό να προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές, αναμένεται να κληθεί για κατάθεση ο διευθυντής του σχολείου ώστε να προσδιοριστούν τα κίνητρα της φυγής της και τι συνέβαινε στο οικογενειακό της περιβάλλον.