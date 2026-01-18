Άκαρπες παραμένουν για 11 μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έφτασε στου Ζωγράφου στην Αθήνα με ταξί.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της μέσα από κάμερες ασφαλείας που την έχουν καταγράψει, αλλά και από μαρτυρίες συγγενών και φίλων για τις σχέσεις της με τους γονείς της, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες της εξαφάνισής της.

Όλα δείχνουν πως η 16χρονη προετοίμαζε τη φυγή της και μάζευε χρήματα για δύο χρόνια, πριν τελικά το επιχειρήσει. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα δείχνουν πως η 16χρονη προσπαθούσε να αλλάξει την εμφάνισή της ώστε να μοιάζει μεγαλύτερη. Σκοπός της ήταν να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της μητέρας της ώστε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Τελευταία φορά που εθεάθη η 16χρονη ήταν στην περιοχή του Ζωγράφου όταν πήγε στο ενεχυροδανειστήριο. Από εκεί φαίνεται πως παίρνει ένα ακόμα ταξί. Ωστόσο, ο οδηγός του ταξί δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στις Αρχές, με τη μαρτυρία του να θεωρείται πλέον κρίσιμη.

Τι λέει ο ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως η 16χρονη φαίνεται πως έχει οργανώσει τη διαφυγή της από το σπίτι εδώ και πολύ καιρό.

«Δεν μπορεί να έφυγε με αεροπλάνο. Γιατί δεν έφυγε από την Πάτρα με λεωφορείο; Μπορεί να έφυγε από την ημέρα που πήρε δημοσιότητα η υπόθεσή της. Σίγουρα υπάρχει άνθρωπος που την βοηθάει. Ένα παιδί 16 ετών δεν μπορεί να βρει τόσο εύκολα κάποιον να της φτιάξει πλαστό διαβατήριο».