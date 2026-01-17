Άλυτο το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Οι γονείς της, φίλοι και το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν αλλεπάλληλες εκκλήσεις μέσω τηλεοπτικών εμφανίσεων και των social media, ζητώντας από όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα, ενώ ταυτόχρονα απευθύνονται και στην ίδια, καλώντας την να εμφανιστεί και να βάλει τέλος στην αγωνία τους.

Με βάση τις πιο πρόσφατες μαρτυρίες, η ανήλικη φέρεται να θεάθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου κατευθύνθηκε αμέσως μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο τον εντοπισμό της και την ασφαλή επιστροφή της στην οικογένειά της, αλλά και τη διερεύνηση των αιτιών που την ώθησαν να εξαφανιστεί.

Τα σενάρια και το επίκεντρο των ερευνών

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο Ζωγράφος ενδέχεται να αποτελεί το κομβικό σημείο της υπόθεσης, καθώς εκεί εντοπίστηκαν τα τελευταία γνωστά ίχνη της. Πολλά ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά, όπως το αν κάποιο πρόσωπο τη βοηθά και ποιοι λόγοι την οδήγησαν στο να απομακρυνθεί, φροντίζοντας να εξαφανίσει κάθε ψηφιακό και φυσικό αποτύπωμα.

Το πρώτο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά το σενάριο η 16χρονη να μην έδρασε μόνη της, αλλά με τη συνδρομή τρίτου προσώπου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αμέσως μετά την άφιξή της στον Ζωγράφο, συνδέθηκε σε δίκτυο wifi και απέστειλε μήνυμα σε παραλήπτη που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος.

Το δεύτερο σενάριο στρέφει την προσοχή στο ενδεχόμενο η Λόρα να αποχώρησε και από την περιοχή του Ζωγράφου, ίσως ακόμη και εκτός Ελλάδας. Οι Αρχές θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να ταξίδεψε αεροπορικώς, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου δεν έχουν καταγράψει την παρουσία της.

Αντιθέτως, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μετέβη στο εξωτερικό –ενδεχομένως στη Γερμανία– με λεωφορείο, κάνοντας χρήση του διαβατηρίου της μητέρας της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί ελέγχουν στοιχεία από εταιρείες μεταφορών και αναμένουν δεδομένα τόσο από τα κλειστά προφίλ της στα social media όσο και από το κινητό της τηλέφωνο, σε περίπτωση που συνδεθεί εκ νέου στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα συλλέγονται μαρτυρίες πολιτών.

Ήθελε να «δραπετεύσει»

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η Λόρα φέρεται να επιθυμούσε να εγκαταλείψει την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της. Οι Αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από τους γονείς της, προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν όσα η ανήλικη είχε εκμυστηρευθεί σε πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο πατέρας της εμφανιζόταν ιδιαίτερα αυστηρός και πιεστικός απέναντί της. Ο ίδιος, στην κατάθεσή του, παραδέχθηκε ότι ασκούσε έλεγχο στην κόρη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ξεπερνούσε τα όρια, ενώ εξέφρασε και τον φόβο μήπως του αφαιρεθεί η επιμέλεια, γεγονός που άνοιξε νέο κύκλο ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την περίοδο που η οικογένεια διέμενε στη Γερμανία, είχε υπάρξει καταγγελία από γείτονα για λεκτική βία του πατέρα προς την ανήλικη, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια. Το περιστατικό αυτό ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφαση της οικογένειας να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Στο μικροσκόπιο το οικογενειακό της περιβάλλον

Συγγενικά πρόσωπα κατέθεσαν ότι η 16χρονη είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από το σπίτι μαζί με τη μητέρα της, εξαιτίας της συμπεριφοράς του πατέρα. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρία εκπαιδευτικού, η μητέρα είχε απευθυνθεί στο σχολείο εκφράζοντας προβληματισμό για τις δυσκολίες προσαρμογής της κόρης της και δηλώνοντας και η ίδια την πρόθεση να απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο οικογενειακό πλαίσιο της κοπέλας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση.