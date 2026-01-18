Δύο χρόνια φαίνεται πως προετοίμαζε βήμα – βήμα τη φυγή της. Με κάθε τρόπο προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα που θα την βοηθούσαν να πετύχει τον στόχο της.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», είπε παλιά της συμμαθήτρια.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα της 16χρονης στις Αρχές, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριο της.

Οι ειδικοί αναλυτές πιστεύουν πως πίσω από αυτή την κίνηση της 16χρονης κρύβεται το πιο πιθανό σενάριο. Αυτό του πλαστού διαβατηρίου με τα στοιχεία της μητέρας της. Μητέρα και κόρη, ίδιες, όμως, η Λόρα θα έπρεπε να δείχνει πιο μεγάλη από την ηλικία της.

Οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει τις έρευνες τους στο σημείο μηδέν, στην περιοχή του Ζωγράφου καθώς πιστεύουν ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα κρύβονται εκεί.

Τα 3 σημεία των ερευνών

Πρώτον, η συγκεκριμένη περιοχή εικάζουν πως ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός πριν τον τελικό προορισμό και θεωρούν ότι είναι ένα κομβικό σημείο καθώς είχε ραντεβού με συγκεκριμένο πρόσωπο.

Οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις και από τα δύο κινητά τηλέφωνα της 16χρονης που μπορεί να δώσουν περισσότερες πληροφορίες τόσο για την επικοινωνία της με το πρόσωπο που την βοηθά, όσο και για τι σχέδιο διαφυγής της.

Οι ειδικοί πιστεύουν πως η δεκαεξάχρονη έφυγε οδικώς από την Αθήνα με προορισμό την Γερμανία.

Με αυτό το δεδομένο οι αστυνομικοί του ειδικού κλιμακίου έχουν έρθει σε επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους προκειμένου να ενισχύσουν την έρευνα.

Νέες αποκαλύψεις

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», τις επόμενες ώρες οι αστυνομικοί περιμένουν τις απαντήσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, από τις σαρώσεις των κινητών δηλαδή σε τρία σημεία: στο σημείο της Πάτρας όπου επιβιβάστηκε στο ταξί, και σε δύο σημεία στου Ζωγράφου, στην οδό Μικράς Ασίας που έφτασε και σε ένα άλλο, κοντά στην οδό Θηβών, που την είδαν τελευταία φορά.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν σε αυτά τα τρία σημεία «καλεί» κάποιο συγκεκριμένο κινητό.

Ο αστυνομικός συντάκτης αποκάλυψε πως υπάρχει μία μαρτυρία κομβικής σημασίας, μιας συμμαθήτριας της 16χρονης από το πρώτο σχολείο που πήγε η ανήλικη. Η συγκεκριμένη κοπέλα έχει πει στους αστυνομικούς, σε μία κατάθεση που έδωσε την Παρασκευή το απόγευμα, ότι το κορίτσι ήθελε να τραυματιστεί στον καρπό της ενώ σε κάποια άλλη στιγμή, ρωτούσε τι θα συνέβαινε αν έμενε έγκυος.

Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και έτσι όταν το έμαθε η διεύθυνση του σχολείου, κάλεσε τους γονείς να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον.

Εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς ότι μετά από αυτή την κλήση στο σχολείο, η Λόρα έφυγε και πήγε σε ένα άλλο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί και ο διευθυντής του πρώτου της σχολείου ώστε να δώσει λεπτομέρειες, με σκοπό να συνεκτιμήσουν οι Αρχές τα συνολικά δεδομένα όλης αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να δουν τι ώθησε ακριβώς τη Λόρα στο να εξαφανιστεί.