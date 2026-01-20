Άφαντη για 12η ημέρα παραμένει η 16χρονη Λόρα που ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα με την οικογένειά της. Η αγωνία κορυφώνεται ενώ οι γονείς της εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν της άσκησαν βία.

Η Λόρα εξαφανίστηκε την Πέμπτη 8/1 ενώ τα τελευταία ίχνη της 16χρονης εντοπίζονται στις 10 με 11/01, όταν και καταγράφηκε από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου.

Μαρτυρίες επισημαίνουν πως η 16χρονη εθεάθη σε φούρνο να ζητάει πρόσβαση σε WiFi και στη συνέχεια ζήτησε να της καλέσουν ταξί με κατεύθυνση το κέντρο. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι άφησε τη σχολική της τσάντα και το πάσο της έξω από κάδο σκουπιδιών, δημιουργεί ερωτήματα στην ΕΛ.ΑΣ. για το αν ήθελε να παραπλανήσει τις Αρχές.

Τι λένε οι γονείς της Λόρας

«Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για τη Λόρα μας. Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή. Ουδέποτε ασκήσαμε οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική, στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», υποστηρίζουν σε ανακοίνωση οι γονείς της 16χρονης.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του».

Πού την ψάχνουν οι Αρχές

Οι έρευνες της αστυνομίας που συνεχίζονται στη χώρα μας και επικεντρώνονται στου Ζωγράφου έχουν επεκταθεί μέχρι τη Γερμανία και την Ουκρανία, πατρίδα της 16χρονης και των γονιών της, αναζητώντας μακρινούς συγγενείς, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 20/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η 16χρονη δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο μεταφοράς που απαιτεί έλεγχο διαβατηρίου.