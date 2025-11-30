Τα τριήμερα του 2026 μπορεί να είναι μόνο τρία, αλλά αρκούν για να αναζωπυρώσουν την προσμονή για μικρές αποδράσεις και καλά οργανωμένα διαλείμματα μέσα στη χρονιά.
Με τις αργίες να μοιράζονται σε στρατηγικές ημέρες, το ημερολόγιο του νέου έτους προσφέρει λίγες αλλά ουσιαστικές ευκαιρίες για ξεκούραση – από το πρώτο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας μέχρι την καλοκαιρινή ανάσα του Αγίου Πνεύματος.
Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
- Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
- 28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη
- Χριστούγεννα 2026: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου