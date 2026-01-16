Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται απότομη αλλαγή του καιρού, με το κύριο στοιχείο να είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Ρωσία θα αρχίσουν να επηρεάζουν την Ελλάδα από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά του meteo.gr.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται συνολική πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 10 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη. Επιπλέον, αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς στο Αιγαίο, με εντάσεις έως 7 μποφόρ, και σε ανατολικούς στο Ιόνιο, με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Η πρόβλεψη Κολυδά

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, προβλέπει ότι η πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει συνολικά τους 7–8 βαθμούς σε σχέση με τις σημερινές τιμές. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, πνέοντας από βορειοανατολική διεύθυνση στο Αιγαίο με 7–8 μποφόρ και από ανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο με 6–7 μποφόρ.

Η αναρτηση του:

🎯ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΑΝΟΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

✅Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη… pic.twitter.com/Db0U1WXzI7 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 16, 2026

Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να μεταβάλουν αισθητά το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, με την αλλαγή να ξεκινά από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και να γίνεται περισσότερο αισθητή μέσα στο διήμερο του Σαββατοκύριακου.



Κατά το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 προβλέπεται:



1) Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία συνολικά θα φτάσει τους 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές.

2) Τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη.

3)Τοπικές χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς: Στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

4) Ενίσχυση των ανέμων, με: Βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ και ανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο έως 6–7 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κατά τόπους έως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, χωρίς να αποκλείονται τοπικές διαφοροποιήσεις στην ένταση και την κατανομή τους.



Ακολουθούν θερμοκρασίες στα 850hPA, αθροιστικός υετός Σαββάτου – Δευτέρας, πορεία θερμοκρασιών και υετός. Ο υετός των επομένων ημερών είναι καλύτερα να αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πλησιάζει και χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, που θα προκαλέσει περισσότερα φαινόμενα».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 με 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, ενισχυόμενοι σε 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 4 ενισχυόμενοι σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.