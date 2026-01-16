Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης παραχώρησε το βράδυ της Παρασκευής συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 σχολιάζοντας τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, από τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις κινητοποιήσεις των αγροτών και την κατάσταση στα νοσοκομεία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσπάθησε να διαλύσει τα σενάρια περί σύγκρουσής του με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, λέγοντας με απόλυτο τρόπο ότι «Δεν έχω καμία κόντρα με τον Νίκο Δένδια». Επισήμανε ότι ο λόγος του είναι ενωτικός και όχι διχαστικός.

Υποστήριξε ότι «Η κυβέρνηση είναι αρραγής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές», ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα πέτυχε μέσα σε επτά χρόνια το «απόλυτο comeback» στην οικονομία και στη διεθνή της εικόνα.

Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η εξωτερική πολιτική είναι ο πιο επιτυχημένος τομέας της κυβέρνησης, αλλά υπήρξε λάθος στην επικοινωνία.

Όπως είπε, «Επικοινωνιακά έχουμε αποτύχει στην εξωτερική πολιτική, αν και σε όλα τα βασικά ζητήματα έχει πάει πολύ καλά». Επιπλέον, σχολίασε ότι «κάποιοι στεναχωριούνται γιατί δεν βρίζουμε τους Τούρκους, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος της πολιτικής». Για τα εξοπλιστικά, επισήμανε ότι στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει τόσο ισχυρή ώστε να μην μπορεί να την απειλήσει η Άγκυρα.

Η είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική

Αναφερόμενος στην επικείμενη πολιτική κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού, σχολίασε «καλώς να ορίσει», αλλά άφησε αιχμές για την υπόθεση των Τεμπών.

Όπως υποστήριξε, «Πριν από έναν χρόνο ήμασταν στα ξυλόλια και στο λαθρεμπόριο, τώρα όλα αυτά έχουν πάει περίπατο», υπονοώντας ότι οι αρχικές καταγγελίες δεν ευσταθούν.

Πρόσθεσε ότι η Καρυστιανού δεν αποτελεί απειλή για τη ΝΔ, αλλά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που «επένδυσαν» πολιτικά στην τραγωδία. «Εάν κατέβει στην πολιτική, θα γίνει επικίνδυνη για τα κόμματα που προσπάθησαν να ρίξουν τον Μητσοτάκη μέσω των Τεμπών», είπε. Χαρακτήρισε ως «μόνη συγκάλυψη» όσα έγραψε η ίδια για τη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου.

Αγροτικά: Προσδοκίες για λύση και κριτική στα μπλόκα

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, εξέφρασε αισιοδοξία ότι στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου θα βρεθεί λύση. Ωστόσο, επέκρινε τα μπλόκα, λέγοντας: «Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να ζητούν χαρτί γιατρού για να επιτρέψουν τη διέλευση οδηγών;»

Για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί μήνυση, ενώ τόνισε ότι δεν ανήκει στη ΝΔ, υπενθυμίζοντας το «αντιμνημονιακό» παρελθόν του στους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Νοσοκομεία και γρίπη: Πίεση στο ΕΣΥ αλλά επάρκεια εμβολίων

Αναγνώρισε ότι το ΕΣΥ δέχεται μεγάλη πίεση λόγω της έξαρσης της γρίπης, αλλά διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια αντιγριπικών εμβολίων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε περιστατικά έντασης στα νοσοκομεία, σημειώνοντας ότι προέρχονται κυρίως από ομάδες Ρομά, ένα ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση των μονάδων υγείας.