Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «την έδιωξαν».

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις ότι «η Μαρία Καρυστιανού δεν παραιτήθηκε» και εξήγησε ότι το διοικητικό συμβούλιο, σε σύνοδο με 6 από τους 7 παρόντες, ψήφισε υπέρ της παραίτησής της. «Την έδιωξαν» είπε και συμπλήρωσε με έμφαση ότι «η κυρία Καρυστιανού κατακρίνει πολιτικούς που είναι θεσιθήρες, αλλά η ίδια δεν υπέβαλε παραίτηση».

Επανερχόμενος σε ανάρτησή του στο Χ νωρίτερα σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε μιλώντας στο Avction24, ότι «χθες η κυρία Καρυστιανού ισχυρίστηκε πως υπήρχαν προβλήματα στα οικονομικά, τα οποία συγκάλυπτε για να μην εκθέσει τα μέλη του ΔΣ που είναι υπεύθυνα. Αν υπάρχουν προβλήματα στα οικονομικά, δεν διενεργεί έλεγχο η ΑΑΔΕ; Μία μητέρα που εμφανίστηκε στο δημόσιο με το φωτοστέφανο της μητέρας θύματος των Τεμπών είχε πει αυτή την ιστορία για τα λεφτά και τώρα λέει άλλη. Αυτή είναι η δεύτερη ιστορία της, διότι όταν ξεκίνησε ισχυρίστηκε ότι κάποιοι της πρόσφεραν χρήματα για να μην ασχοληθεί με την πολιτική, κι εγώ της έχω ζητήσει να αναφέρει ονοματεπώνυμα».

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και την κόντρα της Μαρίας Καρυστιανού με τον Νίκο Καραχάλιο για τη δημιουργία κόμματος, σημειώνοντας ότι «ψεύδεται για τον Καραχάλιο».

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, έγραψε μεταξύ άλλων: «Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της @mkaristianou ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της:

«Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»…

Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου….Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!».