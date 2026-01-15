Σφοδρή επίθεση στους αγρότες, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για «αηδία», «φασισμό» και «παρανομία», προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει δείξει μεγάλη ανοχή».

Όπως είπε μεταξύ άλλων, είναι άλλο πράγμα μια συμβολική διαμαρτυρία και άλλο να κλείνεις τους δρόμους για 45 ημέρες. «Τα μπλόκα δεν χρειάζονται. Δεν μπορώ να ακούω ότι το κάνουν για τον αγώνα, η Ελλάδα πρέπει να φύγει από αυτό». «Το μόνο που θα μπορούσε να τους σταματήσει είναι τα τανκς, αλλά δεν μπορούμε να τα στείλουμε», είπε.

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που δεν έχουν κατασταλεί τα αγροτικά μπλόκα, είπε πως αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση επιδεικνύει «δημοκρατικότητα» και «υπομονή». «Ο Μητσοτάκης έχει δείξει μεγαλη, ανοχή, τον παραδέχομαι, εγώ δεν ξέρω αν θα άντεχα τόσο πολύ», σημείωσε επίσης.

«Τα μπλόκα είναι ένα απαίσιο πράγμα και φασισμός», επανέλαβε ο υπουργός Υγείας.

Σε άλλο σημείο ωστόσο, μιλώντας στο Open, είπε πως «η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των αγροτών, αγαπάμε τους αγρότες», ενώ εξήγησε πως αποδίδει τη συνεχιζόμενη αντίδραση στα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα σε «μειοψηφίες» μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων.