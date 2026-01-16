Βίντεο από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ανέβασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δείχνοντας δύο διαφορετικές εικόνες που εκτυλίχθησαν ενόσω βρισκόταν εκεί.

Όπως σχολιάζει στην ανάρτησή του ο υπουργός, την ώρα που συνδικαλιστές της Αριστεράς τον κατηγορούσαν, μία ασθενής τους επιτέθηκε, καθώς ήταν ευχαριστημένη από τη δουλειά του στο υπουργείο Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία. Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…»