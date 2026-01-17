Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Ουγκάντα, Μπόμπι Γουάιν, που ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν την Πέμπτη, απήχθη βίαια από ελικόπτερο του στρατού, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός του στην πλατφόρμα Χ.

«Ένα ελικόπτερο του στρατού προσγειώθηκε» στην κατοικία του Γουάιν «τον πήρε δια της βίας και τον μετέφερε σε άγνωστο προορισμό», ανέφερε η Πλατφόρμα Εθνικής Ενότητας (NUP).

Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν σε κλίμα καταστολής, με το διαδίκτυο εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ταραχές.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή, με καταμετρημένο το 59% των εκλογικών τμημάτων δείχνουν ότι ο βετεράνος πρόεδρος Γιοουέρι Μουσεβένι κερδίζει με συντριπτικό ποσοστό 75% και θα παραμείνει στην εξουσία και για πέμπτη δεκαετία. Ο κυριότερος αντίπαλός του, ο τραγουδιστής Μπόμπι Γουάιν, έρχεται δεύτερος με ποσοστό περίπου 21%. Οι άλλοι έξι υποψήφιοι αποσπούν μονοψήφια ποσοστά.

Η προεκλογική εκστρατεία αμαυρώθηκε από συγκρούσεις στις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης και τις καταγγελίες των Ηνωμένων Εθνών για εκτεταμένη καταστολή και εκφοβισμό. Η διαδικασία την Πέμπτη κύλησε ομαλά, όμως ταραχές ξέσπασαν τη νύχτα στην πόλη Μπουταμπάλα, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καμπάλα, σύμφωνα με μια αστυνομικό και έναν τοπικό βουλευτή που έδωσαν αντικρουόμενες εξηγήσεις για τα γεγονότα.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Λίντια Τουμουσάμπε είπε ότι «μπράβοι» του αντιπολιτευόμενου τοπικού βουλευτή Μουγουάνγκα Κιβούμπι, οπλισμένοι με ματσέτες, επιτέθηκαν σε ένα αστυνομικό τμήμα και ένα κέντρο καταμέτρησης των ψήφων. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν «σε αυτοάμυνα» και 25 άτομα συνελήφθησαν.

Ο ίδιος ο Κιβούμπι είπε ότι τα θύματα σκοτώθηκαν γύρω στις 3 το πρωί μέσα στο σπίτι του, ενώ περίμεναν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών. «Σκότωσαν 10 ανθρώπους μέσα στο σπίτι μου. Υπήρχαν άνθρωποι στο γκαράζ που περίμεναν να γιορτάσουμε τη νίκη μου. Έσπασαν (σ.σ. οι αστυνομικοί) την μπροστινή πόρτα και άρχισαν να πυροβολούν μέσα στο γκαράζ. Έγινε σφαγή», είπε.

Η Τουμουσάμπε είπε ότι δεν γνωρίζει αν έγινε κάποιο συμβάν στο σπίτι του Κιβούμπι, που είναι πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα.

Την Πέμπτη, όταν προσήλθε να ψηφίσει, ο 81χρονος Μουσεβένι είπε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να κερδίσει με ποσοστό 80% «αν δεν υπάρξει νοθεία».

Μαζική νοθεία ωστόσο κατήγγειλε ο Γουάιν και κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν.

Νωρίτερα απόψε, το NUP ανέφερε ότι στρατιώτες και αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει το σπίτι του Γουάιν στην Καμπάλα «ουσιαστικά θέτοντάς τον σε κατ’ οίκον περιορισμό»