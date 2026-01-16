Η εικόνα μιας πολιτικού που «σπάει» μπροστά στον φακό δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά, ειδικά όταν διακυβεύονται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Η Βίβιαν Μότσφελντ, η γυναίκα που κρατά τα ηνία της διπλωματίας στη Γροιλανδία, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του βάρους που σηκώνει η χώρα της τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Το παρασκήνιο της έντασης και οι επαφές με τις ΗΠΑ

Η συναισθηματική έκρηξη της υπουργού ήρθε ως απόρροια της ακραίας διπλωματικής πίεσης που ασκείται από την Ουάσιγκτον. Όπως μεταδίδει το εθνικό δίκτυο KNR, η Μότσφελντ περιέγραψε μια κατάσταση που ξεπερνά τα όρια της τυπικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Δουλεύουμε πολύ σκληρά στο υπουργείο μας, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε πολλοί», εξομολογήθηκε η ίδια, προσπαθώντας να εξηγήσει πώς μια μικρή ομάδα ανθρώπων καλείται να διαχειριστεί τις επιθετικές διαθέσεις μιας υπερδύναμης. «Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: Είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά τις τελευταίες μέρες, φυσικά…», ανέφερε, πριν η φωνή της τρέμει και ξεσπάσει σε λυγμούς.

Το κλίμα είχε ήδη βαρύνει μετά την επίσκεψή της στις ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο τραπέζι των συνομιλιών, παρουσία και του Δανού ομολόγου της, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, έγινε σαφές ότι οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της περιοχής δεν είναι απλώς ρητορική, αλλά μια άμεση απειλή που προκαλεί τριγμούς στις διεθνείς σχέσεις.

«Είμαι καταβεβλημένη» – Η επόμενη μέρα για τη Γροιλανδία

Η υπουργός, αφού ανέκτησε την ψυχραιμία της, παραδέχθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Συγκινούμαι πολύ. Είμαι καταβεβλημένη. Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Οι προετοιμασίες μας και η αυξανόμενη πίεση ήταν έντονες».

Παρά τη φόρτιση, το μήνυμα που θέλησε να στείλει στους πολίτες της ήταν ένα μήνυμα σταθερότητας. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δηλώνει αποφασισμένη να προστατεύσει την αυτονομία της, με τη Μότσφελντ να δεσμεύεται πως θα εξαντλήσει κάθε μέσο «ώστε ο λαός της Γροιλανδίας στη χώρα μας να νιώθει ασφαλής και να ζει με ασφάλεια».