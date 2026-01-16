Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιό του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Αναφερόμενος στους δασμούς που επέβαλε στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από την ΕΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ο Τραμπ πρόσθεσε:

«Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία. Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια».

Αμερικανοί βουλευτές στη Δανία επιδιώκουν να «χαμηλώσουν τους τόνους» μετά τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Μια διμελής αποστολή Αμερικανών νομοθετών συνάντησε την Παρασκευή τους ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας στην Κοπεγχάγη, με στόχο να «χαμηλώσει η ένταση» και να δοθούν διαβεβαιώσεις για τη στήριξη του Κογκρέσου, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη Γροιλανδία ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, λόγω της στρατηγικής της θέσης και των πλούσιων κοιτασμάτων ορυκτών, και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη στείλει μικρές στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

Η 11μελής αμερικανική αποστολή, με επικεφαλής τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Chris Coons, συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Δανίας Mette Frederiksen και τον ομόλογό της από τη Γροιλανδία Γενς Φρέντρικ Νίλσεν, καθώς και με μέλη των κοινοβουλίων των δύο περιοχών.

Γροιλανδία: Οι λεπτομέρειες των συναντήσεων

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει επίσκεψη στο δανικό έδαφος τον Μάρτιο και εξέφρασε αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν θα στηρίξουν το σχέδιό του, επιμένοντας ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters.

Γροιλανδία: Οι αντιδράσεις σε ΗΠΑ και διεθνώς

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες δήλωσαν ότι θα στηρίξουν νομοθεσία που περιορίζει την ικανότητα του Τραμπ να καταλάβει στρατιωτικά τη Γροιλανδία, επικαλούμενοι συνταγματικά δικαιώματα του Κογκρέσου για τη χρήση πολεμικής δύναμης. Δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos δείχνει ότι μόλις το 17% των Αμερικανών υποστηρίζει την προσπάθεια του Προέδρου να αποκτήσει το νησί, ενώ μεγάλες πλειοψηφίες αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Στη Δανία και τη Γροιλανδία, προγραμματίστηκαν διαδηλώσεις υπέρ της αυτοδιάθεσης του νησιού, ενώ το Κογκρέσο των ΗΠΑ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Η Δανία έχει θέσει κόκκινες γραμμές, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γροιλανδία δεν μπορεί να καταληφθεί, όμως το Λευκό Οίκο διατηρεί τον στόχο του Τραμπ.

Η υπόθεση της Γροιλανδίας παραμένει κρίσιμη για τη διεθνή πολιτική, καθώς η στρατηγική σημασία του νησιού στην Αρκτική και οι πολυεπίπεδες διαπραγματεύσεις προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη και στον διεθνή χώρο ασφαλείας.