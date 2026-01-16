Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε αιφνιδιαστικά έναν κορυφαίο συνεργάτη του στο Οβάλ Γραφείο για να του παρουσιάσει μια ασυνήθιστη ιδέα. Όπως αποκάλυψε στην εφημερίδα Guardian ο Τζον Μπόλτον, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας το 2018, ο Τραμπ του είπε ότι ένας επιφανής επιχειρηματίας είχε μόλις προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Η πρόταση χαρακτηρίστηκε εξαρχής ως εξαιρετικά ασυνήθιστη, ενώ η προέλευσή της συνδέθηκε με έναν παλιό φίλο του προέδρου, ο οποίος στη συνέχεια απέκτησε επιχειρηματικά συμφέροντα στο δανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον Μπόλτον, ο επιχειρηματίας πίσω από την ιδέα ήταν ο Ρόναλντ Λόντερ, κληρονόμος της αυτοκρατορίας καλλυντικών Estée Lauder και μακροχρόνιος φίλος του Τραμπ, με τον οποίο γνωρίζονταν για περισσότερα από 60 χρόνια ως μέλη της οικονομικής ελίτ της Νέας Υόρκης. Ο Μπόλτον ανέφερε ότι συζήτησε απευθείας με τον Λόντερ την πρόταση για τη Γροιλανδία και ότι, μετά την παρέμβαση του δισεκατομμυριούχου, ομάδα του Λευκού Οίκου άρχισε να εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στην αχανή αρκτική περιοχή που ελέγχεται από τη Δανία.

Η επαναφορά της ιδέας από τον Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του, σύμφωνα με τον Μπόλτον, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, πληροφορίες που ακούει από φίλους του τις αντιμετωπίζει ως αλήθειες, χωρίς να μπορεί κανείς να μεταβάλει την άποψή του. Η αρχική πρόταση φαίνεται μάλιστα να τροφοδότησε ευρύτερες ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες, καθώς ο Τραμπ, οκτώ χρόνια αργότερα, φέρεται να εξετάζει όχι μόνο την αγορά της Γροιλανδίας, αλλά ακόμα και το ενδεχόμενο κατάληψής της με τη χρήση βίας.

Όπως συμβαίνει με πολλούς από τους ανθρώπους του στενού του κύκλου, οι πολιτικές εισηγήσεις του Λόντερ φαίνεται να τέμνονται με τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, όπως τονίζει ο Guardian. Την ώρα που ο Τραμπ κλιμάκωνε τις απειλές περί κατάληψης της Γροιλανδίας, ο Λόντερ αποκτούσε εμπορικά συμφέροντα στην περιοχή. Παράλληλα, συμμετέχει σε κοινοπραξία της οποίας η επιθυμία πρόσβασης στα ουκρανικά ορυκτά φέρεται να ώθησε τον Τραμπ να απαιτήσει μερίδιο από τους φυσικούς πόρους της εμπόλεμης χώρας.

O Ρόναλντ Λόντερ

Ο Ρόναλντ Λόντερ έχει δηλώσει ότι γνώρισε τον Τραμπ τη δεκαετία του 1960, όταν φοιτούσαν στην ίδια φημισμένη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. Μετά την ενασχόλησή του με την οικογενειακή επιχείρηση καλλυντικών, υπηρέτησε στην κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρίγκαν στο Πεντάγωνο και αργότερα ως πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αυστρία, ενώ το 1989 διεκδίκησε ανεπιτυχώς τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Όταν ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές το 2016, ο Λόντερ δώρισε 100.000 δολάρια στην επιτροπή χρηματοδότησης Trump Victory, ενώ το 2018, όταν αμφισβητήθηκε η ψυχική υγεία του προέδρου, τον χαρακτήρισε «άνθρωπο με απίστευτη διορατικότητα και ευφυΐα».

Την ίδια χρονιά, ο Λόντερ δήλωσε ότι βοηθούσε τον Τραμπ σε «μερικές από τις πιο σύνθετες διπλωματικές προκλήσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί», κάτι που φαίνεται πως περιλάμβανε και την καλλιέργεια της ιδέας για αρκτική επέκταση. Το 2019, η Wall Street Journal αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Γροιλανδία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τη δανική ηγεσία. Ο Τραμπ απάντησε μέσω Twitter, αναρτώντας εικόνα ενός χρυσού Trump Tower να δεσπόζει πάνω από χωριό, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Υπόσχομαι να μην το κάνω αυτό στη Γροιλανδία!».

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία συνεχίστηκε, όπως και το ενδιαφέρον του Λόντερ. Τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγο μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Λόντερ έσπευσε να τον υπερασπιστεί, όταν ο πρόεδρος εξέφρασε δημόσια σκέψεις για στρατιωτική κατάληψη του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο. Σε άρθρο του στη New York Post, ο Λόντερ υποστήριξε ότι «η ιδέα του Τραμπ για τη Γροιλανδία δεν ήταν ποτέ παράλογη – ήταν στρατηγική», επισημαίνοντας ότι κάτω από τον πάγο και τα βράχια της περιοχής βρίσκεται «ένας θησαυρός σπάνιων γαιών», κρίσιμων για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα οπλικά συστήματα και τη σύγχρονη τεχνολογία, ενώ η υποχώρηση των πάγων δημιουργεί νέες θαλάσσιες οδούς που αλλάζουν το παγκόσμιο εμπόριο και την ασφάλεια.

Ο Λόντερ χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «επίκεντρο του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων» και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να επιδιώξουν μια «στρατηγική εταιρική σχέση». Όπως πρόσθεσε, έχει συνεργαστεί επί χρόνια με επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς παράγοντες της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων. Από τότε που, σύμφωνα με το βιβλίο «The Divider» των δημοσιογράφων Πίτερ Μπέικερ και Σούζαν Γκλάσερ, ο Λόντερ κατεύθυνε την προσοχή του Τραμπ στη Γροιλανδία το 2018, φαίνεται ότι έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην αρκτική περιοχή.

Σύμφωνα με δανικά εταιρικά μητρώα, εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη και άγνωστους ιδιοκτήτες έχει αποκτήσει πρόσφατα συμμετοχές στη Γροιλανδία. Μία από τις δραστηριότητές της αφορά την εξαγωγή «πολυτελούς» μεταλλικού νερού από νησί στον κόλπο Μπάφιν. Όταν δανική εφημερίδα ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι ο Λόντερ συγκαταλέγεται στους επενδυτές, φιλοξένησε δήλωση Γροιλανδού επιχειρηματία που συμμετέχει στο εγχείρημα, ο οποίος σημείωσε ότι «ο Λόντερ και οι συνεργάτες του στην επενδυτική ομάδα έχουν πολύ καλή κατανόηση και πρόσβαση στην αγορά πολυτελείας». Η ίδια ομάδα επενδυτών φέρεται επίσης να επιδιώκει την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από τη μεγαλύτερη λίμνη της Γροιλανδίας, με στόχο την τροφοδοσία μονάδας τήξης αλουμινίου.