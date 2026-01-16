Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη. Ο νεαρός, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 12 Ιανουαρίου από το Μαρούσι εντοπίστηκε τελικά νεκρός το βράδυ της Πέμπτης 15/1 στην Αγία Παρασκευή.

Η σορός του βρέθηκε από μέλη της ομάδας Anubis που τον έψαχναν. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκε νεκρός σε οικοδομή.

«Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του. Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους» επισημαίνει η ανακοίνωση της Anubis στη σελίδα της στο Facebook.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο νεαρός έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, ένα γκρι Toyota Avensis και έκτοτε είχε εξαφανιστεί. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.