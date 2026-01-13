Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και στην οικογένεια του 25χρονου Γεώργιου Κοτσαύτη που εξαφανίστηκε από το Μαρούσι Αττικής στις 12 Ιανουαρίου 2026.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» κινητοποιήθηκε άμεσα, δημοσιοποιώντας τα στοιχεία του νεαρού ενήλικα, καθώς η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι Αρχές και οι πολίτες καλούνται να δώσουν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην ανεύρεσή του.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρο φούτερ. Ο Γεώργιος Κοτσαύτης έχει ύψος 1,80 μ., βάρος 80 κιλά, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, ένα γκρι Toyota Avensis με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726. Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνισή του, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, μέσω της «Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες -1017», με τα Αστυνομικά Τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert, διαθέσιμη σε Android και Apple.

