Οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω ανάρτησης του ηγέτη τους στο Χ ότι θα εγκαταλείψουν το ανατολικό Χαλέπι το πρωί του Σαββάτου και θα μετακινηθούν σε θέσεις ανατολικά του Ευφράτη.

Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους Κούρδους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή, απειλώντας με νέα πλήγματα.

«Κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών (…) αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας σήμερα (Σάββατο) το πρωί στις 7» από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλεπιού και «να τις αναδιατάξουμε στα ανατολικά του Ευφράτη» ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).