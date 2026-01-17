Οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω ανάρτησης του ηγέτη τους στο Χ ότι θα εγκαταλείψουν το ανατολικό Χαλέπι το πρωί του Σαββάτου και θα μετακινηθούν σε θέσεις ανατολικά του Ευφράτη.

Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους Κούρδους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή, απειλώντας με νέα πλήγματα.

بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 16, 2026

«Κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών (…) αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας σήμερα (Σάββατο) το πρωί στις 7» από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλεπιού και «να τις αναδιατάξουμε στα ανατολικά του Ευφράτη» ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).