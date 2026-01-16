H μητέρα του 17χρονου Άγγελου που έπεσε νεκρός μετά από ξυλοδαρμό στις Σέρρες απηύθυνε έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι να μιλήσουν. Για το περιστατικό έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ένας 15χρονος.

Η μητέρα του Άγγελου είπε μεταξύ άλλων, πως ο γιος της «δεν ήταν χάρτινος να υπέκυψε σε 10 κλωτσιές», πράγμα που είχε αναφέρει και ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης. «Τα παιδιά φοβούνται, εγώ αυτό ξέρω. Πιστεύω ότι τα παιδιά είδαν, δεν ήταν ένας εκεί που τον χτύπησαν δεν ήταν χάρτινος να υπέκυψε σε 10 κλωτσιές, δεν ήταν καν κλωτσιές απ ότι μου είπαν εκ των υστέρων, δεν ήταν χάρτινος ο Άγγελος ήταν δυνατός, δεν υπέκυψε εκεί ο Άγγελος υπέκυψε εδώ κάτω, με άλλα πράγματα που δε μπορούμε να τα ξέρουμε», είπε η μητέρα του Άγγελου, κυρία Γιαννούλα, στο STAR.

«Προσπαθώ να ζήσω το πένθος μου, τηλεόραση έχω δει ελάχιστη. Ο Άγγελος ήταν ένα παιδί ευγενικό, δυνατό, καλό, σωστός άνδρας με πολλούς φίλους, πάντα ήταν με φίλους. Μαθητής 3ης λυκείου, με τα φροντιστήριά του. (…) Αλλά ο Άγγελος έφυγε… Έφυγε πολύ μικρός, μαρτύρησε σαν το Χριστό, τον γονάτισαν μπροστά στην κεντρική εκκλησία των Σερρών, κάντε το εικόνα όλες οι μάνες. Τον χτυπούσαν και ο καλός μου δεν υπερασπίστηκε ούτε τον εαυτό του, μπορούσε, δεν ήταν αδύναμος, αυτό δεν το έκανε σαν τον Χριστό. Σήμερα τρελαίνομαι, γιατί παιδί μου δεν αμύνθηκες, δεν υπερασπίστηκες τον εαυτό σου, πόσο καλή μάνα ήμουν τελικά; Γίνε παιδί μου καλός φύγε από το κακό. Αλλά ο αγώνας άνισος, ένιωσε φόβο. Φόβο. Ξέρεις τι είναι ο φόβος; Είχε απέναντι όλη την ανεπάρκεια της πολιτείας, αλλά εγώ δεν τον προετοίμασα για αυτά», είπε η κυρία Γιαννούλα.