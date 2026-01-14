Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 16χρονος φέρεται να είναι αυτός που του κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον ανήλικο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, τα χτυπήματα αυτά ήταν σφοδρά και εκτεταμένα στο σώμα του 17χρονου και όπως ανέφερε και ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, η σωματοδομή του δράστη δεν τα δικαιολογεί. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμα άτομο ή και περισσότερα που θα μπορούσαν να έχουν εμπλακεί στη δολοφονία.

Δείγματα DNA από ρούχα του 17χρονου και από τα νύχια του έχουν ήδη σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό και άλλου ατόμου πέρα από του δράστη.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσούκαλης, η άρση απορρήτου και οι επαφές του φερόμενου ως δράστη θα αναδείξουν κι άλλες πληροφορίες. «Εκεί που κρύφτηκε ο 17χρονος μετά την επίθεση, το πιθανότερο είναι να δέχτηκε κι άλλη επίθεση. Είτε είχαν ραντεβού, είτε τον ακολούθησαν, αλλά δεν υπάρχει κάμερα στο σημείο για να μπορούν οι Αρχές να δουν τι έχει συμβεί», είπε μεταξύ άλλων.