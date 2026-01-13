Σοβαρές είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες από τον 16χρονο δράστη. Οι Αρχές εστιάζουν στην αναζήτηση DNA που ενδέχεται να ανήκει σε δεύτερο άτομο που να έχει εμπλοκή στη δολοφονία του 17χρονου.

Οι Αρχές έχουν ήδη εξετάσει τη σκηνή του εγκλήματος και παίρνουν δείγματα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες καλούνται να καταθέσουν.

Υπενθυμίζεται πως ο 16χρονος δράστης ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου και κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του για το περιστατικό. Ο 16χρονος ισχυρίστηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο, αλλά όχι τόσο ώστε να τον σκοτώσει.

Ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή φέρεται να υποστήριξε:

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω».

Ο 16χρονος στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε ότι δεν πιστεύει ότι ευθύνεται αυτός για τον θάνατο του 17χρονου και ότι μπορεί να χτύπησε κάποιο όχημα.

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα», φέρεται να είπε.

Το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν καταλήξει ότι ο 17χρονος έπεσε θύμα και δεύτερου ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο νεαροί είχαν κλείσει «ραντεβού» στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών. Στο σημείο αυτό ο 16χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον 17χρονο Άγγελο με μπουνιές και γονατιές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο 17χρονος μετά τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον 16χρονο πήγε σε ένα κατάστημα τυχερών παιγνίων που βρίσκεται στο σημείο αιμόφυρτος και ζήτησε να πλυθεί και να καθαριστεί στην τουαλέτα του καταστήματος. Παρέμεινε στο σημείο για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε με τους φίλους του, οι οποίοι τον μετέφεραν στο σπίτι με αυτοκίνητο.

Η αστυνομία εκτιμά, ότι ο 17χρονος όταν έφτασε στο σπίτι του και συγκεκριμένα στον ακάλυπτο, έπεσε εκ νέου θύμα ξυλοδαρμού. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι ο 17χρονος δέχθηκε σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα σε όλο του το σώμα που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί μέχρι και ρήξη αορτής, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί λόγω σωματικών κακώσεων.

Σημειώνεται πως αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως είδε αίματα και σε άλλο σημείο, πιο μακριά από το πρακτορείο που βρέθηκε αμέσως μετά την επίθεση ο άτυχος 17χρονος.