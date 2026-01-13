Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες που οδήγησε στον θάνατό του. Ο 16χρονος που έχει προφυλακιστεί και έχει παραδεχτεί πως χτύπησε το αγόρι δηλώνει μετανιωμένος ενώ στο «τραπέζι» των ερευνών έχει μπει και το ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή και άλλων ατόμων στο περιστατικό.

Οι γονείς του 17χρονου θύματος, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 13/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναζητούν εάν υπήρχαν και άλλοι σε αυτόν τον ξυλοδαρμό, καθώς από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει πως δεν υπήρχαν μόνο χτυπήματα στο κεφάλι που παραδέχεται ότι έδωσε ο 16χρονος, αλλά υπάρχουν και άλλα χτυπήματα σοβαρά σε όλο του το σώμα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη οργάνων.

Η οικογένεια του αγοριού που άφησε την τελευταία του πνοή ζητούν να μιλήσουν οι μάρτυρες για το εάν υπήρχαν και άλλα άτομα σε αυτόν τον ξυλοδαρμό ενώ παράλληλα ερευνάται το να σημειώθηκε και άλλος ξυλοδαρμός του 17χρονου μετά από τα όσα έγιναν έξω από την εκκλησία.

Παράλληλα, «τρέχει» έρευνα και για παράβαση καθήκοντος από τις αρμόδιες αρχές για ποιον λόγο δεν είδαν τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον 16χρονο.

«Τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω» λέει ο 16χρονος

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω», είπε ο 16χρονος που έχει προφυλακιστεί.

Επίσης, ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως ευθύνεται για τη δολοφονία του 17χρονου, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να τον χτύπησε κάποιο όχημα.

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα» επεσήμανε.