Ο Αμερικανός οικολόγος και συγγραφέας Paul Rosolie κατέγραψε μοναδικό υλικό από μια φυλή ιθαγενών του Αμαζονίου που δεν είχε έρθει σε επαφή με τον υπόλοιπο μοντέρνο κόσμο, και θυμήθηκε τη στιγμή που ο οδηγός του χτυπήθηκε στο στήθος με ένα βέλος μήκους 2,5 μέτρων από τους καχύποπτους ιθαγενείς.

Ο Rosolie, ο οποίος πέρασε δύο δεκαετίες εξερευνώντας τον Αμαζόνιο, περιέγραψε λεπτομερώς τη συνάντηση με τους ιθαγενείς στο podcast του Lex Fridman. Το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε είναι πρωτόγνωρο για τα σύγχρονα δεδομένα και υψηλής ευκρίνειας, και αποτυπώνει τους απομονωμένους ιθαγενείς κατά τη διάρκεια της φιλικής αρχικά αλληλεπίδρασης που έλαβε χώρα την προηγούμενη μέρα, πριν οι διαθέσεις αλλάξουν και συμβεί ο τραυματισμός.

Το απίστευτο βίντεο δείχνει τους ιθαγενείς οπλισμένους με τόξα και βέλη, να εμφανίζονται στις ακτές του ποταμού μέσα από ένα σύννεφο πεταλούδων, κοιτάζοντας και δείχνοντας επιφυλακτικά τους ξένους που τους βιντεοσκοπούσαν, πριν τελικά αφήσουν κάτω τα όπλα τους. Την επόμενη μέρα, ωστόσο, ο Rosolie περιέγραψε πώς ξαφνικά περικυκλώθηκαν από 200 μέλη που τους έριξαν βέλη με τα τόξα τους. Ο οδηγός της ομάδας του Rosolie, ο George, οδηγούσε τη βάρκα και προσπαθούσε να τους απομακρύνει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, όταν «ένα βέλος καρφώθηκε πάνω από την ωμοπλάτη του και βγήκε από τον αφαλό του», είπε ο Rosolie στο podcast. «Είδα τη βάρκα λίγο μετά και υπήρχε μεγάλη ποσότητα αίματος, έπρεπε να μεταφέρουν τον George σε ιατρικό κέντρο και με κάποιο τρόπο επέζησε», είπε.

Την προηγούμενη μέρα, είπε ο φυσιοδίφης και εξερευνητής, φοβήθηκε όταν συνάντησε για πρώτη φορά τους «πολεμιστές» της φυλής, αλλά αργότερα οι ιθαγενείς χαλάρωσαν αφού τους έδωσαν μπανάνες – και μάλιστα του τραγουδούσαν, όπως δείχνει το βίντεο. Ξαφνικά αρχίζουν να αφήνουν κάτω τα όπλα τους για να δείξουν ότι δεν θέλουν να βλάψουν κανέναν. «Αυτοί είναι πολεμιστές… φαινόταν πραγματικά σαν να είναι έτοιμοι για επίθεση. Και τώρα όλοι στέκονται χαλαροί… και χαμογελούν», είπε ο Rosolie στον Fridman καθώς παίζει το κλιπ. Ο Rosolie και μέλη της ομάδας του πρόσφεραν στη φυλή βάρκες γεμάτες μπανάνες, τις οποίες έσπευσαν οι ιθαγενείς να αρπάξουν, δείχνοντας πόσο πεινασμένοι ήταν. Η ομάδα έδωσε στους ιθαγενείς κι άλλα δώρα – συμπεριλαμβανομένων των δικών τους ρούχων.

Καθώς οι εντάσεις υποχωρούσαν, η περιέργεια της φυλής κορυφωνόταν και «υπήρξε αυτή η πολύ ανθρώπινη στιγμή, όπου κάνανε αστεία και χόρευαν πέρα δώθε», είπε ο Rosolie. Η πιο συγκλονιστική εμπειρία συνέβη λίγο πριν αποχωρήσουν, όταν η φυλή, εντυπωσιασμένη από το ύψος του Rosolie, του ζήτησε να πλησιάσει. Ο Rosolie στάθηκε μπροστά στη φυλή στην απέναντι όχθη του ποταμού και τότε αυτοί άρχισαν να του τραγουδούν, σηκώνοντας τα χέρια τους, όπως δείχνει και το βίντεο. Ο Rosolie ανταποδίδει τη φιλική χειρονομία. Η φυλή στη συνέχεια εξαφανίζεται στη ζούγκλα με τα λάφυρά της.

Αλλά, παρά το γεγονός ότι φαινομενικά έλαβε χώρα μια φιλική πρώτη επαφή, η φυλή έγινε βίαιη κατά την επιστροφή της την επόμενη μέρα. «Τους δώσαμε μπανάνες και με κάθε δυνατό τρόπο είπαμε, “ερχόμαστε εν ειρήνη”», θυμήθηκε ο Rosolie. «Και την επόμενη μέρα, μας επιτέθηκαν», συνέχισε. «Δεν ξέρω τι να συμπεράνω. Το μόνο που μπορώ να υποπτευθώ είναι το γεγονός ότι μας έκρυψαν τελείως τις γυναίκες της φυλής – καταλαβαίνετε…», πρόσθεσε ο Rosolie, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.