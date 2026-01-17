Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) συμβούλεψε τις αεροπορικές εταιρείες και τα πληρώματα που πετούν σε συγκεκριμένες ζώνες του εναέριου χώρου, κυρίως πάνω από το Μεξικό και χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω «στρατιωτικών δραστηριοτήτων».

Η προειδοποίηση αναφέρεται σε «δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις», που συνδέονται επίσης με πιθανές διακοπές των υπηρεσιών πλοήγησης μέσω δορυφόρων, και έχει καταρχήν διάρκεια εξήντα ημερών.

«Η FAA εξέδωσε προειδοποιήσεις με NOTAMs (σ.σ. notices to airmen, ‘ειδοποιήσεις προς ιπταμένους’) για συγκεκριμένους αεροπορικούς χώρους, του Μεξικού, της κεντρικής Αμερικής, του Παναμά, της Μπογοτά, της Γουαγιακίλ και της Μασατλάν, και για τον εναέριο χώρο του ανατολικού Ειρηνικού ωκεανού», είπε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι προειδοποιήσεις έχουν άμεση ισχύ, διευκρίνισε.

Οι NOTAMs αναφέρονται σε «δυνητικούς κινδύνους για όλα τα αεροσκάφη σε όλα τα ύψη, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων της πτήσης, της άφιξης και της αναχώρησης».

Την 8η Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιούσε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα άρχιζαν σύντομα «χερσαία πλήγματα» εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, έπειτα από σειρά βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό τα οποία, κατά την Ουάσιγκτον–η οποία ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις γι’ αυτό–μετέφεραν ναρκωτικά. Στους βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων σκοτώθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, σύμφωνα με αριθμούς της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, την 3η Ιανουαρίου, ο αμερικανικός στρατός αιχμαλώτισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, που κατηγορούνται από την αμερικανική δικαιοσύνη για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή «τόνων κοκαΐνης» στις ΗΠΑ. Το ζεύγος μεταφέρθηκε αμέσως στο αμερικανικό έδαφος.

Ο ανατραπείς πρόεδρος, 63 ετών, που αιχμαλωτίστηκε έπειτα από μήνες εντατικών αεροπορικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην περιοχή, οδηγήθηκε την 5η Ιανουαρίου ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, 69 ετών. Δήλωσαν αθώοι.

Τουλάχιστον 47 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας σκοτώθηκαν στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, δήλωσε χθες ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες. Οι αρχές της Κούβας είχαν ήδη ανακοινώσει ότι 32 Κουβανοί, μέλη αποσπάσματος επιφορτισμένου με την ασφάλεια του προέδρου Μαδούρο, έχασαν τη ζωή τους