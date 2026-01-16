Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Στην ομάδα θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Την ίδια στιγμή, η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που συστάθηκε πρόσφατα για την προσωρινή διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας ξεκίνησε τις εργασίες της στο Κάιρο, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, όπως ανέφερε μέλος της στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Νικολάι Μλαντένοφ, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο του στη διαδικασία.

Όπως μετέδωσαν οι ίδιες πηγές, τα 15 μέλη της επιτροπής – Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες – θα ξανασυναντηθούν το Σάββατο, με στόχο να μεταβούν στη Γάζα «την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα». Το μέλος της επιτροπής που μίλησε στο AFP τόνισε ότι «η δουλειά μας είναι εκεί και εκεί πρέπει να είμαστε».

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επιτροπή θα έχει έδρα το Κάιρο, από όπου τα μέλη θα μπορούν να πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις στη Γάζα, με πρώτη προτεραιότητα την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών κοινής ωφέλειας. Όπως είπε, «Δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική».