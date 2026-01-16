Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πέτυχε συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την εφαρμογή τοπικής κατάπαυσης του πυρός, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής στην τελευταία διαθέσιμη εφεδρική γραμμή ηλεκτροδότησης προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για να εγγυάται την πυρηνική ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και για να αποτρέψει ένα πυρηνικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.