Τα έργα του θεωρούνται από τα πιο ακριβά παγκοσμίως, με πίνακες που φτάνουν να πωλούνται σε δημοπρασίες για πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, πλέον δεν χρειάζεται να είσαι δισεκατομμυριούχος για να αποκτήσεις έναν Πικάσο. Με μόλις 100 ευρώ, ο καθένας σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μπορεί να συμμετάσχει σε μια κλήρωση και να φύγει από μια δημοπρασία με έναν πίνακα ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

Το γαλλικό φιλανθρωπικό Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ ανακοίνωσε ότι θα κληρώσει ένα πορτρέτο του Πικάσο του 1941, το «Tête de femme» (Κεφάλι γυναίκας), αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, σε έναν τυχερό. Τα έσοδα από τους λαχνούς θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της έρευνας για το Αλτσχάιμερ, μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως.

Το εγχείρημα, με τίτλο «Ένας Πικάσο με 100 ευρώ», είναι το πρώτο του είδους του στον κόσμο και, όπως αναφέρει ο εγγονός του καλλιτέχνη, Ολιβιέ Πικάσο, αποτελεί μια φυσική συνέχεια της κληρονομιάς του.

1 Picasso pour 100 euros – 1

«Ο παππούς μου ήταν πολύ γενναιόδωρος, αλλά και πολύ διακριτικός», είπε ο Ολιβιέ στον Guardian. «Βοήθησε την οικογένειά του, ιδίως τη γιαγιά μου, Μαρί-Τερέζ [Ουολτέρ]. Βοήθησε φίλους. Βοήθησε ανθρώπους που βρισκόντουσαν σε ανάγκη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ, ακόμη και μετά, τη δεκαετία του ’50 και ’60».

«Έτσι για μένα, αυτό το εγχείρημα αποτελεί ένα απολύτως λογικό κομμάτι της κληρονομιάς του. Ελπίζω στο μέλλον να μπορώ να το κάνω κάθε χρόνο ει δυνατόν», πρόσθεσε.

Η ιδέα της κλήρωσης ανήκει στην Γαλλίδα τηλεοπτική παραγωγό Περί Κοσάν. Η Κοσάν επικοινώνησε με τον Ολιβιέ Πικάσο, που είναι παιδικός της φίλος, και όταν εκείνος και το συμβούλιο του Picasso estate έδωσαν την έγκρισή τους, κράτησε τον πίνακα από την γκαλερί της Όπερας. Η γκαλερί θα λάβει λίγο λιγότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ μετά την κλήρωση.

Ο στόχος είναι να πωληθούν 120.000 λαχνοί, συγκεντρώνοντας έτσι 11 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα για το Αλτσχάιμερ. Η κλήρωση έχει προγραμματιστεί να γίνει στον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι στις 14 Απριλίου. Αν δεν πωληθούν αρκετοί λαχνοί για να καλυφθεί το κόστος του πίνακα, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους.

Ο Ολιβιέ ανέφερε ότι ο πίνακας δημιουργήθηκε στο ίδιο στούντιο στη Λεβιά Όχθη του Παρισιού όπου ο Πικάσο είχε ζωγραφίσει και την «Γκερνίκα». «Η συγκεκριμένη περίοδος ήταν σημαντική για τον παππού μου, γιατί ήταν στο τέλος του διαζυγίου με την πρώτη του γυναίκα, την Όλγα Χοχλόβα – ένα διαζύγιο που τελικά δεν συνέβη ποτέ γιατί ο Φράνκο κατάργησε το νόμο για τα διαζύγια [το 1939], παρότι είχε γνωρίσει τη γιαγιά μου και την Ντόρα Μάαρ».

«Η περίοδος ήταν επίσης περίπλοκη λόγω της κατοχής των Ναζί. Έτσι τα χρώματα είναι πιο σκοτεινά από συνήθως, με καφέ, μαύρο και γκρι. Αν και πρόκειται για μια όμορφη απεικόνιση μιας γυναίκας, υπάρχει η ατμόσφαιρα του Πικάσο. Ο παππούς μου κράτησε τον πίνακα ως ανάμνηση της στιγμής».

Η Κοσάν έχει ήδη οργανώσει δύο παρόμοιες κληρώσεις για πίνακες του Πικάσο, το 2013 και το 2020, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρώτος νικητής, ο Τζέφρι Γκονάνο, απέκτησε έναν πίνακα αξίας 860.000 ευρώ. «Έβαλε τον πίνακα στο Μουσείο του Πίτσμπουργκ για λίγο και τώρα είναι σε μια αποθήκη των Christie’s γιατί δεν ήθελε να τον κρατήσει σπίτι», εξήγησε.

Η δεύτερη νικήτρια, η λογίστρια Κλαούντια Μποργκόνιο από τη Βεντιμίλια της Ιταλίας, κέρδισε έναν Πικάσο αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ, μετά από δώρο του λαχνού από τον γιο της τα Χριστούγεννα.

«Έχει ακόμη τον πίνακα, είπε ότι θα άλλαζε τη ζωή της. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία», πρόσθεσε η Κοσάν.