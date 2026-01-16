Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την αποκλιμάκωση γύρω από το Ιράν ως αποτέλεσμα αποκλειστικά δικής του επιλογής, υποστηρίζοντας ότι πλέον η πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης έχει απομακρυνθεί, παρά τις πληροφορίες που ήθελαν αραβικές χώρες να παρεμβαίνουν τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του την Παρασκευή για διάφορα ανοιχτά ζητήματα, ρωτήθηκε αν αξιωματούχοι από αραβικές χώρες και το Ισραήλ τον έπεισαν να μην επιτεθεί στο Ιράν. «Κανένας δεν με έπεισε, μόνος μου πείστηκα», απάντησε, προσθέτοντας ότι εκτιμά την απόφαση του Ιράν να ακυρώσει «800 εκτελέσεις».

«Σέβομαι πολύ το γεγονός ότι ακύρωσαν» τις εκτελέσεις, είπε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι εννοούσε σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι η βοήθεια προς τους Ιρανούς διαδηλωτές «είναι καθ’οδόν».

Σε ερώτηση για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το ΝΑΤΟ έχει συνεργαστεί μαζί μας», απαντώντας σε όσους τον ρωτούσαν αν οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τη συμμαχία εάν δεν υποστηρίξει την αμερικανική προσπάθεια για τον έλεγχο του αρκτικού νησιού. Εξήγησε ότι οι ΗΠΑ «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας» και ότι χωρίς αυτή θα υπάρξει «κενό στην εθνική ασφάλεια» σχετικά με τον «Χρυσό Θόλο». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, ο οποίος γίνεται συνεχώς πιο ισχυρός.

Όταν ρωτήθηκε για το μετάλλιο Νόμπελ που του παρέδωσε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είπε ότι το δέχτηκε επειδή του το προσέφερε ως ευγενική χειρονομία. «Λοιπόν, μου το πρόσφερε. Το θεώρησα πολύ ευγενικό. Μου είπε: “Ξέρεις, έχετε προσθέσει οκτώ πολέμους και κανείς δεν αξίζει αυτό το βραβείο περισσότερο από εσένα στην ιστορία”. Και το θεώρησα πολύ ευγενική χειρονομία. Και, παρεμπιπτόντως, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή γυναίκα και θα ξαναμιλήσουμε».

Σε ερώτηση για τη στάση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και γιατί να συμμαχήσουν με τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ αντί για τη Ματσάδο, που θεωρείται ότι έχει λαϊκή υποστήριξη, ο Τραμπ παρέθεσε το παράδειγμα του Ιράκ, όπου μετά την απόλυση πολλών κρατικών λειτουργών η χώρα κατέληξε να γίνει προπύργιο του ISIS. «Αν θυμάστε ένα μέρος που λεγόταν Ιράκ, όπου απολύθηκαν όλοι, κάθε άτομο, η αστυνομία, οι στρατηγοί, όλοι απολύθηκαν, και κατέληξαν να γίνουν ISIS. Αντί να αρχίσουν να δουλεύουν, κατέληξαν να γίνουν ISIS. Το θυμάμαι αυτό», είπε.

Και πρόσθεσε: «Ακούστε να δείτε, χθες είχα μια υπέροχη συνάντηση με ένα άτομο που σέβομαι πολύ, και το οποίο προφανώς σέβεται εμένα και τη χώρα μας, και μου έδωσε το Νόμπελ της. Αλλά θα σας πω κάτι: την γνώρισα. Δεν την είχα συναντήσει ποτέ πριν και με εντυπωσίασε πολύ. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική γυναίκα».