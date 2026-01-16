Μετά το ρεπορτάζ του LamiaReport για τις απανωτές κλοπές που έλαβαν χώρα στην Κοινότητα Λιανοκλαδίου, όπου μέσα σε 16 ημέρες είχαμε 6 κλοπές στο Λιανοκλάδι και 2 στη Στίρφακα, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για κλοπές σε σπίτια.

Κάτοικοι της περιοχής του Γοργοποτάμου κατήγγειλαν τη δική τους αγωνία καθώς και τις ζημιές που έχουν υποστεί μέσα στις γιορτινές ημέρες από τους λεγόμενους «ποντικούς», δηλαδή τους διαρρήκτες.

Από τον ανταποκριτή μας στο lamiareport.gr

«Στο δικό μου το σπίτι επιχείρησαν να μπουν δύο φορές. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έκοψαν τη σίτα από το φράκτη και στη συνέχεια για να διαπιστώσουν αν είναι κανείς μέσα, χτύπησαν το κουδούνι. Με το που αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει κόσμος μέσα εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο», δηλώνει κάτοικος της περιοχής, ενώ και γείτονάς του επιβεβαιώνει την ίδια μέθοδο. «Και σε μένα χτύπησαν το κουδούνι και εξαφανίστηκαν μόλις απάντησα. Εμάς μπορεί να μη μας έκλεψαν, όμως μας έκαναν ζημιά στην περίφραξη».

Κάποιοι άλλοι κάτοικοι όμως δε στάθηκαν το ίδιο τυχεροί, καθώς απουσίαζαν όταν οι θρασύτατοι διαρρήκτες επισκέφθηκαν το σπίτι τους. «Έκλεψαν μικρό χρηματικό ποσό, ενώ έκαναν άνω κάτω το σπίτι φεύγοντας και με κάποια ρούχα», προσθέτει άλλος κάτοικος του Γοργοποτάμου, του οποίου έσπασαν την κεντρική πόρτα. Και σε αυτό το σπίτι μερικές ημέρες νωρίτερα είχαν χτυπήσει το κουδούνι και είχαν φύγει με άδεια χέρια, καθώς τότε οι ιδιοκτήτες του ήταν μέσα. Ανάλογο περιστατικό κλοπής, έχουν πληροφορηθεί και από τον οικισμό Ζιακαίικα. Πλέον ένα – ένα τα σπίτια βάζουν συναγερμούς, αλλά και κάμερες ελπίζοντας ότι αυτά θα αποθαρρύνουν τους κλέφτες.

Στο στόχαστρο των γνωστών – αγνώστων όμως, παραμένουν και τα χωριά της Ανατολικής Φθιώτιδας. Ράχες, Αχινός, Πελασγία, «φωνάζουν» για ύποπτα οχήματα που κάνουν βόλτες όλο το 24ωρο στην περιοχή τους. Τελευταίο χτύπημα στις Ράχες την Πέμπτη (15/1/26), όπου μέρα – μεσημέρι, οι κλέφτες δε δίστασαν να διαρρήξουν σπίτι και να φύγουν με χρήματα και κοσμήματα.

Περιστατικά κλοπής φτάνουν συνεχώς στις αστυνομικές αρχές όμως κι αν ακόμη εντοπιστούν οι δράστες, τα κλοπιμαία έχουν κάνει φτερά. Επιπλέον οι ποινές χάδια και οι περισσότερες με αναστολή, ενθαρρύνουν τους δράστες να συνεχίσουν… απρόσκοπτα τη «δουλειά τους».