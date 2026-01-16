Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν έναν 43χρονο αλλοδαπό που έτρεχε στην Περιφερειακή Υμηττού.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.