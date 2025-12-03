Μιλώντας τηλεφωνικά από το Άμπου Ντάμπι, η Εύα Καϊλή έδωσε συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, αναφερόμενη στην υπόθεση απάτης που συγκλονίζει τις Βρυξέλλες, στην οποία εμπλέκεται η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο «Qatargate», τοποθετήθηκε για την κράτηση της Μογκερίνι, λέγοντας πως «το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος» για τους πολιτικούς και, όπως είπε, ούτε για τους Ιταλούς.

«Υπάρχει μια έρευνα που βασίζεται απλώς σε υποθέσεις. Και πιστεύω ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι η πολιτική, τι είναι η διαφθορά, τι είναι λόμπι», είπε, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Σοκαρισμένη, αλλά όχι έκπληκτη δηλώνει η Εύα Καϊλή: «Σίκουελ» του Qatargate η υπόθεση απάτης

Η Εύα Καϊλή δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένη», αλλά πως δεν την εξέπληξε ιδιαίτερα η έρευνα σχετικά με το αν μια δημόσια προσφορά που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένη υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Η Μογκερίνι, νυν πρύτανης του κολλεγίου, και ο πρώην επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας Στέφανο Σανίνο, κρατήθηκαν για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη το πρωί.

Η Καϊλή χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πολύ πριν αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου, όπως είπε.

Δήλωσε ότι θεωρεί την έρευνα για απάτη ως συνέχεια του Qatargate και έκανε σαφείς παραλληλισμούς μεταξύ της εμπειρίας της και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι, επιμένοντας ότι το Qatargate παρερμηνεύτηκε από την αρχή.

Αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως παράνομη ξένη επιρροή, υποστήριξε η Καϊλή, ήταν συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία που υποστηριζόταν από ιδιωτική χρηματοδότηση ΜΚΟ. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, σημείωσε, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον της και πολλά από τα αποδεικτικά στοιχεία παραμένουν «σε μεγάλο βαθμό» ανεπαρκή.

Η Καϊλή διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 2014 και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν συνελήφθη με προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της έρευνας Qatargate για πράξεις επιρροής από ξένες χώρες στις Βρυξέλλες.