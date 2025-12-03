Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη πρόκληση εδώ και δεκαετίες, με έρευνα για απάτη που εμπλέκει δύο από τα πιο γνωστά πρόσωπα των Βρυξελλών και απειλεί να εξελιχθεί σε πλήρη κρίση.

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της, η φον ντερ Λάιεν, η οποία ήδη δέχεται επικρίσεις για τη δέσμευσή της στη διαφάνεια και βρίσκεται σε ένταση με το τμήμα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, πρέπει τώρα να βρει τρόπο να αποφύγει την εμπλοκή σε σκάνδαλο που χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της θητείας της.

Η ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιου Κατήγορου ότι η πρώην επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ και ένας ανώτερος διπλωμάτης που εργάζεται σήμερα στην Επιτροπή της φον ντερ Λάιεν είχαν συλληφθεί την Τρίτη, αξιοποιήθηκε από τους επικριτές της, με νέα αιτήματα για τέταρτη ψήφο μομφής.

«Η αξιοπιστία των θεσμών μας βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε η Μανόν Ομπρί, επίσης πρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αν οι κατηγορίες αποδειχτούν αληθείς, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που πλήττει τις Βρυξέλλες από τη μαζική παραίτηση της Επιτροπής Ζακ Σάντερ το 1999, λόγω κατηγοριών για οικονομική κακοδιαχείριση.

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τη Φεντερίκα Μογκερίνι

Η αστυνομία συνέλαβε την πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι, Ιταλίδα πολιτικό του κεντροαριστερού χώρου, η οποία ηγήθηκε της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης (EEAS) από το 2014 έως το 2019, καθώς και τον Στέφανο Σανίνο, Ιταλό δημόσιο υπάλληλο που ήταν γενικός γραμματέας της EEAS από το 2021 έως την αντικατάστασή του νωρίτερα φέτος.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιου Κατήγορου δήλωσε ότι υπάρχουν «ισχυρές υπόνοιες» ότι η διαδικασία διαγωνισμού του 2021-2022 για τη δημιουργία μιας διπλωματικής ακαδημίας συνδεδεμένης με το College of Europe, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης, δεν ήταν δίκαιη και ότι τα γεγονότα, αν αποδειχτούν, «θα μπορούσαν να συνιστούν απάτη σε προμήθειες, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Η υπόθεση αναμένεται να εντείνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και της τωρινής επικεφαλής της EEAS, της ύπατης εκπροσώπου Κάγια Κάλλας, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους της ΕΕ που μίλησαν στο Politico. Νωρίτερα φέτος, ο Σανίνο εγκατέλειψε τη θέση του γενικού γραμματέα και ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή της φον ντερ Λάιεν.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ υπερασπίστηκε τη φον ντερ Λάιεν, ρίχνοντας την ευθύνη στην EEAS, μια αυτόνομη υπηρεσία υπό τις συνθήκες της ΕΕ που λειτουργεί υπό την υψηλή εκπρόσωπο Κάλλας. «Οι άνθρωποι που δεν συμπαθούν τη φον ντερ Λάιεν θα χρησιμοποιήσουν αυτό εναντίον της, αλλά χρησιμοποιούν τα πάντα εναντίον της», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει σχετικά με τον Σανίνο και το College of Europe, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη Μογκερίνι, δηλώνοντας ότι παραμένει «δεσμευμένη στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, δικαιοσύνης και συμμόρφωσης τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε διοικητικά θέματα».

Έρευνα στη χειρότερη περίοδο

Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο που τα ευρωσκεπτικιστικά, λαϊκίστικα και ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, ενώ η ΕΕ ασκεί πιέσεις σε χώρες εντός και εκτός μπλοκ για δικά τους σκάνδαλα διαφθοράς. Η υπόθεση έρχεται μετά από μια σειρά διαβόητων σκανδάλων, όπως το «Qatargate» του 2022 και την έρευνα για δωροδοκία της κινεζικής Huawei στην Ευρώπη φέτος.

Η Μογκερίνι, αφού υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επικεφαλής της EEAS, διορίστηκε πρύτανης του College of Europe το 2020, παρά τις επικρίσεις ότι δεν ήταν κατάλληλη για τη θέση, ενώ το 2022 έγινε διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας, το έργο που βρίσκεται στο επίκεντρο των συλλήψεων της Τρίτης. Ο Σανίνο, πρώην διπλωμάτης, είναι σήμερα γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο στην Επιτροπή.

Ο Κριστιάνο Σεμπαστιάνι, εκπρόσωπος του προσωπικού ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της ΕΕ, Renouveau & Démocratie, τόνισε ότι αν οι κατηγορίες αποδειχτούν, θα έχουν «καταστροφικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία των θεσμών και, ευρύτερα, στην αντίληψη των πολιτών για όλες τις ευρωπαϊκές δομές».

Ένας ανώνυμος αξιωματούχος της Επιτροπής σχολίασε: «Δεν είναι καλό για τους θεσμούς της ΕΕ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Αποσπά την προσοχή από άλλα ζητήματα και μεταφέρει την εντύπωση ενός ελιτίστικου, άτυπου δικτύου που κάνει χάρες. Η Μογκερίνι ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες υψηλές εκπροσώπους, δεν είναι καλό για τη δημόσια διπλωματία».