Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και επισήμως σε βάρος της πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, και δύο ακόμη ατόμων για απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Τα τρία άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας της ΕΕ για απάτη και έχουν πλέον αφεθεί ελεύθερα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, ανέφερε η EPPO, προσθέτοντας ότι δεν θεωρήθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.

Η EPPO αναφέρθηκε στους άλλους δύο υπόπτους ως ανώτερο στέλεχος του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ και ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρεις πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι ένας από τους συλληφθέντες ήταν ο ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, Στέφανο Σανίνο.

«Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά απάτης και διαφθοράς στο πλαίσιο ανάθεσης σύμβασης έργου, σύγκρουσης καθηκόντων και παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στην έδρα της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες (EEAS), σε πολλά κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης, καθώς και στις κατοικίες των υπόπτων.

Η έρευνα αφορά υποψίες για ευνοιοκρατία και αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση από την EEAS στο Κολέγιο της Ευρώπης προγράμματος εκπαίδευσης μελλοντικών διπλωματών.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι ήταν επικεφαλής της EEAS κατά την περίοδο 2014-2019 και διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης από το 2020.

Η έρευνα επιδιώκει να διευκρινίσει αν ο διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης είχε παραποιηθεί και αν το Κολέγιο της Ευρώπης είχε ειδοποιηθεί εκ προοιμίου για τα κριτήρια επιλογής ώστε να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το βράδυ, το Κολέγιο της Ευρώπης επιβεβαίωσε τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη στην Μπριζ και δεσμεύθηκε να «συνεργασθεί πλήρως με τις αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε επισήμως το 2021. Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των πόρων της Ένωσης και κάθε άλλης παράβασης που θίγει τα οικονομικά της συμφέροντα (διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ).

Το υπερεθνικό αυτό όργανο είναι επιφορτισμένο όχι μόνο με τη διεξαγωγή ερευνών, αλλά και με τη δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών τέτοιων παραβάσεων — μια πρωτοφανής αρμοδιότητα, την οποία δεν διέθετε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).

Η έρευνα έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ανακριτή της Ιπρ, της Δυτικής Φλάνδρας, όπου βρίσκεται η Μπριζ.