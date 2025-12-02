Κρίσιμες είναι οι επόμενες 48 ώρες για την Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνελήφθη στο Βέλγιο.

Η Μογκερίνι συνελήφθη, όπως και ένας διευθυντής του Κολεγίου της Ευρώπης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας της EEAS (2021-2025), ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο, στο πλαίσιο έρευνας της βελγικής αστυνομίας.

Η αστυνομία του Βελγίου έκανε εφόδους στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, στο Κολέγιο της Ευρώπης, καθώς και σε ιδιωτικά σπίτια, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Η υπόθεση αφορά τη χρηματοδότηση ακαδημίας της Μπριζ για νέους διπλωμάτες, όπως μεταδίδουν Μέσα Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Politico, η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ένας από τους ανώτερους διπλωμάτες του μπλοκ, ο Στέφανο Σανίνο, βρίσκονται υπό κράτηση, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο ανακριτής λοιπόν, θα αποφασίσει τις επόμενες 48 ώρες αν θα απαγγείλει κατηγορίες και για περαιτέρω ενέργειες.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι οι επιδρομές συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Anitta Hipper επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο την Τρίτη στο πλαίσιο «εν εξελίξει έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα… κατά την προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν από την επανεκλογή της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη βελγική αστυνομία να γίνει άρση ασυλίας, τουλάχιστον για την περίπτωση του Στέφανο Σανίνο, κάτι που φέρεται να έγινε δεκτό.