Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Εμμανουήλ Καραλή για το 2026 άρχισαν από το μίτινγκ του Λοτζ, όπου με άλμα στα 5,93μ. έκανε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήθελε ένα άλμα στα 5,90μ. για να πιάσει το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν και τελικά το έπιασε, όπως αναμενόταν.

Ο Καραλής έκανε τελικά 5,93μ., επίδοση που είναι η καλύτερη στο άλμα επί κοντώ για το 2026, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στον επόμενο αγώνα του, ο οποίος είναι στις 31 Ιανουαρίου στην Καέν της Γαλλίας.

Πρόκειται για αγώνες που θα δώσουν την ευκαιρία στον 27χρονο πρωταθλητή να βρει ρυθμό για να παρουσιαστεί πανέτοιμος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου ο στόχος του θα είναι να ανέβει και πάλι στο βάθρο.