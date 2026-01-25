Αρκετά πρόσωπα εμφανίζονται να «φλερτάρουν» πολιτικά με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Όσο βέβαια επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, το πέπλο μυστηρίου για εκείνους και εκείνες που θα στελεχώσουν το κίνημα πολιτών, όπως η ίδια το χαρακτηρίζει, διευρύνεται.

Μέχρι στιγμής πάντως, οι δύο δικηγόροι της μιλούν εξ ονόματός της όχι μόνο για τη δίκη των Τεμπών αλλά και για τις πολιτικές της θέσεις.

Στις «Εξελίξεις τώρα» και στην Νατάσα Γιάμαλη παρουσιάστηκε ρεπορτάζ με τα άτομα που θεωρούνται άμεσοι συνεργάτες και έχουν πάρει θέσεις στο πλευρό της.

Η «πανταχού παρούσα» Μαρία Γρατσία

Πολλοί χαρακτηρίζουν τη Μαρία Γρατσία, τον φύλακα άγγελο της Μαρίας Καρυστιανού, πάντα στο πλευρό της μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες. Η γνωστή δικηγόρος, με καταγωγή από τη Νάξο και πρώην υποψήφια βουλευτής στην Α’ Αθήνας με τη Νίκη, εμφανίζεται πλέον στα μέσα ενημέρωσης έχοντας άτυπα ρόλο εκπροσώπου Τύπου.

Η σχέση της με την ορθοδοξία είναι φανερή ακόμη και από τη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, όπως εξηγεί, το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα έχει θρησκευτικό υπόβαθρο.

Στενός της συνεργάτης φαίνεται πως είναι ο έτερος δικηγόρος της, Στέλιος Σούρλας. Ο ίδιος υπερασπίστηκε ένθερμα τις αναχρονιστικές της απόψεις για τις αμβλώσεις.

Η πρώην πρύτανης που ήθελε δραχμή

Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την εκτίμησή της για την πρώτη γυναίκα πρύτανη στην Ελλάδα, Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει σαφώς τον ρόλο της.

Η ίδια βέβαια, δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια, αλλά θα συμβουλεύει για οικονομικά ζητήματα την Μαρία Καρυστιανού.

Η κα Νεγρεπόντη-Δελιβάνη πάντως τα χρόνια των μνημονίων μίλαγε υπέρ της επιστροφής της χώρας στην δραχμή.

Ο Αντιεμβολιαστής Μιχαήλ Πατσίκας με πρωταγωνιστικό ρόλο για το Μακεδονικό

Πρόσωπο που ανήκει στο επιτελείο της φαίνεται πως είναι και ο Μιχαήλ Πατσίκας διακεκριμένος κτηνίατρος. Αντιεμβολιαστής και με ρόλο πρωταγωνιστικό στις διαδηλώσεις για το μακεδονικό.

Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε έργο τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη

Την στήριξή του στη Μαρία Καρυστιανού με φόντο την αντιπαράθεση για τη δήλωσή της αναφορικά με τις αμβλώσεις εξέφρασε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος.

«Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα. Ήταν στοχευμένη. Στόχος της δεν ήταν ο διάλογος, αλλά η παγίδευση και η δημόσια έκθεσή της. Γιατί φοβούνται κάθε τι καινούργιο που βάζει σε κίνδυνο την επικοινωνιακή ‘δικτατορία’ τους», δήλωσε.

Για όσους δεν θυμούνται πρόκειται για τον πρώην βουλευτή της Νίκης που βανδάλισε έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη.