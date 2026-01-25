Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι», έγραψε ο πρωθυπουργός.
Δείτε την ανάρτησή του
Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 25, 2026
Σας ευχαριστούμε! 🇬🇷