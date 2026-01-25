Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι», έγραψε ο πρωθυπουργός.

