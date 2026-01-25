Στα όρια του μοιάζει να έχει φτάσει ο Γιώργος Καραϊδαλίδης από την κόκκινη ομάδα του Survivor, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσω του ΣΚΑΪ, τη νύχτα της Κυριακής.

Μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα, ο 27χρονος διαγωνιζόμενος του ριάλιτι επιβίωσης αποκάλυψε πως λιποθύμησε από την πείνα λίγες ώρες νωρίτερα με αποτέλεσμα να σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει οικειοθελώς.

“Ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα η χθεσινή, κυριολεκτικά έφτασα στα όρια μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου λιποθύμησα και δεν ήξερα καν τι συνέβαινε” παραδέχθηκε, αρχικά, ο Γιώργος στην κάμερα του Survivor. “Τα παιδιά δηλαδή μου έλεγαν, εγώ απλά ξύπνησα ξαφνικά πάνω στην άμμο”.

“Γενικά ήταν δύσκολη και η βραδιά. Ένιωθα ότι κρυώνω. Πιστεύω ότι για όλο αυτό φταίει σίγουρα ότι είμαστε νηστικοί. Για να ‘μαι ειλικρινής όμως δεν έχω το αίσθημα της πείνας, απλά δεν έχω πλέον ενέργεια. Δηλαδή το να μην φας, αυτό σου δημιουργεί. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Νιώθεις πως όλα γυρίζουν”.

“Δεν είχα στο μυαλό μου να φύγω. Το ότι χθες, όμως, έφτασα σε ένα σημείο να λιποθυμάω και είναι απλά στις 17 ημέρες… Όταν μπαίνει ο παράγοντας υγείας, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά” εκμυστηρεύτηκε, ακόμα, ο 27χρονος παίκτης της κόκκινης ομάδας του Survivor, όπως παρακολουθήσαμε το βράδυ της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.