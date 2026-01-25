Ο κακός Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχασε πέναλτι, με αποτέλεσμα να παραμείνει στο -9 από τον Λεβαδειακό που βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι», τους οποίους ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε με 4-4-2, δεν μπήκαν καθόλου καλά στο παιχνίδι και στο 11′ είδαν τον Μπάκου να κερδίζει πέναλτι από τον Λαφόν, ο οποίος όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Μίχορλ στο 13′ και κράτησε το 0-0.

Θα περίμενε κανείς ότι αυτή η φάση θα ξυπνούσε το «τριφύλλι», αυτό όμως δεν συνέβη… Η ομάδα του Μπενίτεθ ήταν πραγματικά κακή, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα επιθετικά καθώς είχε μόνο μία κεφαλιά του Ίνγκασον έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και δεν προβλημάτισε καθόλου την άμυνα των γηπεδούχων.

Στο 36′ και στο 40′, μάλιστα, οι Γιουμπιτάνα και Μπάκου είχαν πολύ καλές ευκαιρίες για να δώσουν το προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου, αμφότεροι όμως ήταν άστοχοι.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπενίτεθ έβγαλε Μπόκο και Πάντοβιτς για να βάλει Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες, με τον πρώτο να απειλεί στο 50′ με σουτ που μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης. Γενικά, οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι σε σχέση με το πρώτο μέρος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ήταν καλοί.

Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 62′ με τον Τεττέη που πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά από κοντά μετά τη σέντρα του Ζαρουρί, η μπάλα όμως έφυγε άουτ… Ο Ατρόμητος, από την άλλη πλευρά, έγινε επικίνδυνος στο 69′ με το σουτ του Τσούμπερ που έφυγε ελάχιστα άουτ και το 0-0 παρέμεινε μέχρι και το τέλος του αγώνα.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μπάκου, Γιουμπιτάνα (70′ Τζοβάρας), Μίχορλ (58′ Τσούμπερ), Τσαντίλας (70′ Οζέγκοβιτς).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Τουμπά, Ίνγκασον, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος (46′ Τσιριβέγια, 81′ Τσέριν), Ζαρουρί, Πάντοβιτς (46′ Ρενάτο), Τεττέη (81′ Σφιντέρσκι).