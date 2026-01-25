Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει στο ERTFLIX η κορυφαία σειρά διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η Μεγάλη Χίμαιρα».

Η απήχηση της στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ διαρκώς αυξάνεται, καθώς πλησιάζουμε στο συγκλονιστικό φινάλε του εμβληματικού έργου του Μ. Καραγάτση.

Στο 5ο επεισόδιο που θα μεταδοθεί απόψε Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, από την ΕΡΤ1 (είναι ήδη διαθέσιμο στο ERTFLIX) η ψυχική ένταση της Μαρίνας κορυφώνεται. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Γιάννης ξαναμπάρκαρε με τη «Χίμαιρα» και εξαντλείται από τις δυσκολίες του ταξιδιού. Ωστόσο, ένα τηλεγράφημα φέρνει ελπίδα για οικονομική αποκατάσταση. Στη Σύρο, όμως, η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή, καθώς η μικρή Άννα αρρωσταίνει βαριά…

Επεισόδιο 5ο: Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Γιάννης ξαναμπάρκαρε με τη «Χίμαιρα» για τις μακρινές θάλασσες της Άπω Ανατολής. Στη Σύρο, η Μαρίνα ζει κλεισμένη στο σπίτι με τη Ρεΐζαινα και τη μικρή Άννα, ανάμεσα στη μοναξιά, την οικονομική στενότητα και την αίσθηση πως ο χρόνος έχει σταματήσει. Τα παλιό της τραύμα ενεργοποιείται ξανά, ενώ η σκέψη του Μηνά –που κάνει πια καριέρα στην Αθήνα και ετοιμάζεται για αρραβώνα– δεν την αφήνει να ησυχάσει. Στα ξένα λιμάνια, ο Γιάννης εξαντλείται από τις δυσκολίες του ταξιδιού, αλλά ένα απρόσμενα ευνοϊκό τηλεγράφημα από τον Καστρινό φέρνει την ελπίδα για οικονομική αποκατάσταση και πιο γρήγορη επιστροφή.

Την περίοδο του καρναβαλιού, η Μαρίνα στέλνει την Άννα σε ένα αποκριάτικο παιδικό πάρτι στην πόλη, ντυμένη «Χίμαιρα», για να γνωρίσει επιτέλους άλλα παιδιά. Εκείνο το βράδυ, όμως, η ψυχική της ένταση κορυφώνεται. Μόνη στο σπίτι, με τον ήχο του καρναβαλιού να φτάνει ως το Επισκοπειό, παραδίδεται σε εφιαλτικές φαντασιώσεις και, παρακινημένη από μια βαθιά εσωτερική ταραχή, βγαίνει κρυφά στη νύχτα, χαμένη μέσα στο πλήθος της Ερμούπολης. Μια παρορμητική της επιλογή θα τη γεμίσει ενοχές. Το ξημέρωμα, επιστρέφοντας λαθραία στο σπίτι, η Μαρίνα έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη δυστυχία: η Άννα έχει αρρωστήσει βαριά. Η Ρεΐζαινα την κατηγορεί σιωπηλά αλλά αμείλικτα, ο Μηνάς φτάνει εσπευσμένα από την Αθήνα, και η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή, καθώς η υγεία της μικρής Άννας επιδεινώνεται.