Η Εθνική ομάδα πόλο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τον θρίαμβο με 12-5 επί της Ιταλίας, με την απονομή να γίνεται το βράδυ της Κυριακής (25/1).

Η Ελλάδα είχε κατακτήσει 17 μετάλλια στο πόλο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ποτέ όμως δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο βάθρο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μέχρι που το κατάφερε κι αυτό.

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον μικρό τελικό, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου διέλυσε με 12-5 την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, με την απονομή να γίνεται μετά τη λήξη του τελικού, όπου η Σερβία νίκησε την Ουγγαρία και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.