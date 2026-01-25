Την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έπειτα από αυτά που έχει κερδίσει σε Παγκόσμιο και Ολυμπιακούς Αγώνες, πανηγυρίζει η Εθνική ομάδα πόλο, η οποία διέλυσε με 12-5 την Ιταλία στον μικρό τελικό στο Βελιγράδι.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ήταν αποφασισμένη να σπάσει την… κατάρα των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Τόσο δυνατά ώστε να προηγηθεί με 4-0 χάρη σε γκολ των Γκιουβέτση, Κάκαρη και Αργυρόπουλου (2), με τους Ιταλούς να μειώνουν σε 4-1 με πέναλτι του Φερέρο.

Η Ελλάδα ήταν εκπληκτική στην άμυνα και έβρισκε πάντα τις λύσεις στην επίθεση, με αποτέλεσμα στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου να είναι μπροστά με 7-2. Οι Ιταλοί κέρδιζαν αποβολές αλλά δεν μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν καθώς η Εθνική ομάδα αμυνόταν υποδειγματικά και στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου το σκορ ήταν 10-3!

Το χάλκινο μετάλλιο, με λίγα λόγια, είχε ήδη εξασφαλιστεί καθώς δεν γινόταν να ανατραπεί η κατάσταση στην τελευταία περίοδο και όντως δεν ανατράπηκε, με την Ελλάδα να επικρατεί με 12-5 και να κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο στη μοναδική διοργάνωση στην οποία δεν είχε ανέβει στο βάθρο.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 1-3, 1-2

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1.