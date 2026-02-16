Οι παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι αυξημένες συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης στα νοτιοανατολικά, η μικρή πτώση της θερμοκρασίας και οι άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στα πελάγη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 16/2.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 16/02/2026 αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02 αναμένεται ένταση των φαινομένων στα δυτικά με τοπικές καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά. Αυξημένες συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης στα νοτιοανατολικά όπου σταδιακά έως το τέλος της ημέρας θα μειωθούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 0 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 1 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13-15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε δυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 5-6 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02. Στο Αιγαίο αναμένονται γενικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και καταιγίδες τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, και στροφή σε δυτικούς μετά τις μεσημβρινές ώρες με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.