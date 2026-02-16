Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Μέσα στις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ κατεβάζει ρολά στην πλατφόρμα του Ε9, προκειμένου να «παγώσουν» τα στοιχεία των ακινήτων και να ξεκινήσει η εκκαθάριση του φόρου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στις αρχές Μαρτίου περίπου 7 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν το νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα εξοφληθεί και φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ η τελευταία λήγει τον Φεβρουάριο του 2027.

Ελαφρύνσεις έως 20% προβλέπονται για όσους έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους. Ιδιοκτήτες με ασφαλισμένες κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα σε όλη τη διάρκεια του 2025 δικαιούνται έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ. Αν η ασφάλιση καλύπτει μικρότερο χρονικό διάστημα, η μείωση περιορίζεται αναλογικά. Για κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 10%.

Σήμερα Δευτέρα (16/2) λήγει η προθεσμία για όσους θέλουν να κατοχυρώσουν την έκπτωση έως 20%, υποβάλλοντας αίτηση στην πλατφόρμα myPROPERTY για τις ασφαλισμένες κατοικίες.

Παράλληλα, μέχρι να κλείσει οριστικά το Ε9 έτους 2026, παραμένει ανοιχτό το «παράθυρο» για διορθώσεις σε τετραγωνικά, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας και λοιπά στοιχεία, κινήσεις που μπορούν να μειώσουν το τελικό ποσό του φόρου.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Αμετάβλητο θα παραμείνει το ποσό του ΕΝΦΙΑ για όσους δεν προχώρησαν μέσα στο 2025 σε αγορές ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Αντίθετα, μικρότερο φόρο θα πληρώσουν όσοι πούλησαν ακίνητα ή τα μεταβίβασαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, μειώνοντας έτσι τη συνολική αξία της περιουσίας τους.

Στον αντίποδα, αυξημένος θα είναι ο λογαριασμός για φορολογούμενους που απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία), καθώς και για όσους προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μισός ΕΝΦΙΑ και απαλλαγές

Για πρώτη φορά, εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων ή έως 1.700 σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές, εκτός Αττικής (με εξαίρεση την Π.Ε. Νήσων), θα πληρώσουν μειωμένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, εφόσον η αξία της δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, πάνω από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα δικαιούνται έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή. Η μείωση κατά 50% αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, και ακίνητη περιουσία εντός συγκεκριμένων ορίων. Πλήρη απαλλαγή προβλέπεται για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για άτομα με αναπηρία άνω του 80%, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Εκτός ΕΝΦΙΑ μένουν και τα ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.