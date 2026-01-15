Προθεσμία έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myProperty έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές το 2025, προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση έως και 20% στον ΕΝΦΙΑ. Στη συνέχεια, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κάνουν την αντιστοίχιση με τα συμβόλαια έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και στο τέλος η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, ενσωματώνοντας τις εκπτώσεις.

Οι φορολογούμενοι, για να υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις, ακολουθούν την εξής διαδρομή στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (www.aade.gr): Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Στη συνέχεια:

α) Εφόσον είστε λήπτης ασφάλισης των ασφαλιστήριων συμβολαίων, μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης» προβαίνετε στις παρακάτω ενέργειες:

Συσχετίζετε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχετε επί των ασφαλισμένων κατοικιών (Ασφάλιση ιδίου).

Δηλώνετε τον/τους ΑΦΜ του/ων συνιδιοκτήτη/ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (Ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων).

Δηλώνετε τον/τους ΑΦΜ τρίτου/ων προσώπου/ων που έχει/ουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν εσείς δεν κατέχετε δικαίωμα επί της κατοικίας (Ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου/ων).

Οι φορολογούμενοι που θα περιληφθούν στην αίτησή σας ως συνιδιοκτήτες / τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

β) Εφόσον ενημερωθήκατε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι έχετε περιληφθεί στη δήλωση του λήπτη ασφάλισης ως συνιδιοκτήτης ή τρίτο πρόσωπο, μπορείτε να εντοπίσετε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ σας και να τα συσχετίσετε με τα δικαιώματά σας επί των ασφαλισμένων κατοικιών.

Προσυμπληρωμένη αίτηση

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, παρέχεται η δυνατότητα, σε όσες περιπτώσεις εστάλησαν τα σχετικά στοιχεία από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, να φέρουν προσυμπληρωμένη τη νέα αίτηση μείωσης ΕΝΦΙΑ, ανακτώντας στοιχεία της περσινής αίτησής τους, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ελάχιστο όριο ασφάλισης

Ειδικά για το 2026, η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται με βάση το ελάχιστο όριο ασφάλισης, το οποίο ανέρχεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ομαδικά ασφαλιστήρια

Όπως ορίζεται στην απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα, όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ), σύμφωνα με το έντυπο “Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ”, για τη χορήγηση της μείωσης απαιτείται η προσκόμιση του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Στις περιπτώσεις ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μπορεί να προσκομίζεται, αντί του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία περιγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενώ εάν η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης.