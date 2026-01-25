Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της πρωτοπόρου Άρσεναλ για την 23η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε στην 4η θέση, με τις Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα να είναι πλέον στο -4 από την κορυφή.

Μία εβδομάδα μετά τη νίκη της επί της Μάντσεστερ Σίτι, η Γιουνάιτεντ πήγε στο Λοδίνο και έκανε το 2×2 με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο, δείχνοντας αναγεννημένη αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν πίσω στο σκορ στο 29′ καθώς η μπάλα κόντραρε στον Τίμπερ και κατέληξε στα δίχτυα μετά το σουτ του Όντεγκααρντ, στο 37′ όμως ο Μπουμό εκμεταλλεύθηκε το λάθος του Θουμπιμέντι και έκανε το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά στο δεύτερο και στο 51′ έκανε το 1-2 με το τρομερό σουτ του Ντόργκου που έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και μέσα, με τους «κανονιέρηδες» να προσπαθούν στη συνέχεια να ανατρέψουν την κατάσταση και να ισοφαρίζουν στο 84′ με τον Μερίνο μετά την εκτέλεση κόρνερ.

Το 2-2 δεν έμεινε για πολύ όμως, καθώς στο 87′ ο Κούνια με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής έγραψε το 2-3 και έδωσε τη νίκη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ανέβηκε στην 4η θέση.