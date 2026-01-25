Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και η πρώην Πρώτη Κυρία, Μισέλ Ομπάμα, εξέδωσαν σπάνια κοινή δήλωση μετά τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, που έπεσε νεκρός από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη. Το ζεύγος Ομπάμα στρέφει ευθέως την κριτική του στην κυβέρνηση Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση αποτελεί σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Στη δήλωσή τους επισημαίνουν:

«Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι είναι μια τραγωδία που ραγίζει καρδιές.»

«Αυτό πρέπει να σταματήσει.»

«Οι πολίτες σε όλη τη χώρα έχουν κάθε λόγο να είναι εξοργισμένοι από την επιδεικτική παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων που ενεργούν με ατιμωρησία, χρησιμοποιώντας τακτικές που μοιάζουν σχεδιασμένες για να εκφοβίσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης.»

Το ζεύγος Ομπάμα τονίζει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και καλεί σε άμεση λογοδοσία και συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών αρχών, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η ανακοίνωση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της χρήσης ομοσπονδιακής βίας σε βάρος πολιτών και διαδηλωτών, ενώ αποτελεί «κουδούνι αφύπνισης» για κάθε Αμερικανό σχετικά με την ανάγκη υπεράσπισης των πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

«Αυτό πρέπει να σταματήσει»

Οι Ομπάμα κάλεσαν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να αλλάξουν πορεία και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουολζ, και τον δήμαρχο της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρεϊ. Ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν κατηγορήσει τους δύο Δημοκρατικούς ότι δημιουργούν εχθρικό περιβάλλον με τις επικρίσεις τους προς την ICE.

Οι Ομπάμα καταλήγουν την παρέμβασή τους, ενθαρρύνοντας τους Αμερικανούς να παραμείνουν ενεργοί, λέγοντας: «Κάθε Αμερικανός θα πρέπει να υποστηρίξει και να εμπνευστεί από το κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων στη Μινεάπολις και σε άλλα μέρη της χώρας… Αποτελούν υπενθύμιση ότι τελικά είναι καθήκον του καθενός από εμάς ως πολίτη να μιλήσουμε ενάντια στην αδικία, να προστατεύσουμε τα βασικά μας δικαιώματα και να κρατήσουμε την κυβέρνηση υπόλογη».