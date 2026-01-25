Η Μπαρτσελόνα ξόδεψε… δισ. ευρώ για να ανακαινίσει το Καμπ Νου και τελικά αυτό μπάζει από παντού, όπως αποδείχθηκε στον αγώνα με την Οβιέδο για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη νίκη με 3-0 χάρη σε γκολ των Όλμο, Ραφίνια και Γιαμάλ, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η διοίκησή τους, όμως, μάλλον δεν απόλαυσε τη νίκη όσο θα ήθελε.

Έχοντας διαφημίσει ως εκεί που δεν πάει το νέο Καμπ Νου, το ανακαινισμένο Καμπ Νου μετά τις εργασίες που έγιναν και κόστισαν… περιουσίες ολόκληρες, μια ξαφνική καταιγίδα τα «γκρέμισε» όλα.

Estoy gritando con las goteras del Nuevo Camp Nou. Y había risas con el Bernabéu.



pic.twitter.com/IkSvVWUOp7 — (fan) gam (@mbaafraude) January 25, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το γήπεδο της Μπαρτσελόνα να μπάζει από παντού, με την κατάσταση στα δημοσιογραφικά να είναι τραγική καθώς πλημμύρισαν τα πάντα.